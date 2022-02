"Der Kroatien-Krimi - Vor Mitternacht" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 3.2.22 "Der Kroatien-Krimi - Vor Mitternacht". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder spannend im Ersten: Die ARD strahlt "Der Kroatien-Krimi - Vor Mitternacht" aus - und wir beantworten Ihnen in diesem Text alle wichtigen Fragen: Wann ist der TV-Termin genau? Wie ist die Handlung? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Gibt es die Möglichkeit, den Krimi als Stream in der Mediathek anzuschauen?

TV-Termin: "Der Kroatien-Krimi - Vor Mitternacht" heute am 3.2.22 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Kroatien-Krimi - Vor Mitternacht" ist heute am Donnerstag, 3. Februar 2022, in der ARD zu sehen. Start: 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund 90 Minuten und steht bereits vorab als kostenloser Stream in der Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Kroatien-Krimi - Vor Mitternacht"

Es ist ein Familiendrama, das sich in der Familie Novak abspielt: Die beiden Schwestern Stascha und Minka wollen nichts mehr miteinander zu tun haben. Die Kommissarin ist tief enttäuscht von Minka - und der Überzeugung, dass dieser Riss nie wieder zu kitten sein wird. Und so ignoriert sie ihre Schwester selbst auf der Geburtstagsfeier des Vaters Branko.

Als dann aber am nächsten Tag Cousin Luka mit einem Messer schwer verletzt und schließlich erstickt aufgefunden wird, ist keine Zeit für Familienbefindlichkeiten. Stascha stellt erste Ermittlungen an - und nimmt dabei auch ihre Schwester mit in den Fokus. Die hat nachweislich gelogen bei ihrer Befragung. Weiß sie mehr über das Verbrechen, als sie zugeben möchte?

Die Situation spitzt sich zu. Eigentlich sollte sich Stascha aus Befangenheit aus dem Fall heraushalten. Doch sie kann nicht. Sie bleibt dran und gerät selbst in große Gefahr. Als immer klarer wird, in welch zwielichtigen Kreisen sich Luka zu Lebzeiten aufgehalten hatte, wird die Dimension des Falls immer größer.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Kroatien-Krimi - Vor Mitternacht" mit im Cast

Stascha Novak - Jasmin Gerat

- Emil Perica - Lenn Kudrjawizki

- Minka Novak - Rufus Beck

- Ivan Bura - Bernhard Piesk

- Ante Drilo - Dirk Martens

Nico Taic - David Bredin

Josip Movic - Michele Cuciuffo

Tomislav Kovacic - Max Herbrechter

"Der Kroatien-Krimi - Vor Mitternacht" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wir haben Ihr Interesse für "Der Kroatien-Krimi - Vor Mitternacht" geweckt, am Donnerstag haben Sie aber bereits anderes vor? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in der Mediathek an.

