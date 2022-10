"Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" in der ARD: TV-Termin, Handlung und Darsteller

Die ARD zeigt heute "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise". Hier lesen Sie alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung.

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD hält eine neue Folge der Kriminalfilmreihe "Der Usedom-Krimi" parat: Episode 19 trägt den Titel "Am Ende einer Reise" und läuft heute über die Bildschirme. 2014 war die Krimifilmreihe das erste Mal mit Folge 1 im TV zu sehen. Seitdem strahlt die ARD hauptsächlich im Herbst neue Folgen von "Der Usedom-Krimi" aus.

Hauptdrehort der einzelnen Filme ist - wie der Titel schon erahnen lässt - die Ostseeinsel Usedom. Auch wenn die Krimireihe eine deutsche Produktion ist, spielen die einzelnen Handlungen nicht nur auf der deutschen Seite der Insel. Häufig führen die Spuren bei den Ermittlungen auch auf den polnischen Teil von Usedom.

Hier in dem Artikel erfahren Sie, wann der TV-Termin von "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" ist und über welche Wege die Übertragung, sowie die Wiederholung im TV und Stream stattfindet. Zusätzlichen zeigen wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um die Handlung und die Darsteller von "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Das ist der TV-Termin von "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" in der ARD

Nachdem bereits "Der Usedom-Krimi: Gute Nachrichten" und "Der Usedom-Krimi: Schneewittchen" Mitte Oktober in der ARD zu sehen waren, folgt heute nun "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise". Der TV-Termin von Folge 19 ist am Donnerstag, dem 27. Oktober 2022, um 20.15 Uhr. "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" ist die letzte Ausgabe der Kriminalfilmreihe im Jahr 2022.

Die Darsteller von "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" - Das sind die Schauspieler in der Besetzung

Seit bereits acht Jahren schenken einige bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler der deutschen Filmbranche den Rollen in der Krimireihe "Der Usedom-Krimi" ihr Gesicht. Hier haben wir eine Liste der Darsteller für Sie zusammengestellt, die in "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" dabei sind:

Katrin Sass als Karin Lossow

als Max Hopp als Dr. Brunner

als Dr. Brunner Till Firit als Rainer Witt

Rainer Sellien als Holm Brendel

Jana Julia Roth als Dorit Martens

als Milena Dreissig als Katharina Stozek

Emil Belton als Ben Witt

als Ben Witt Steven Scharf als Jochen Driest

Karolina Gorczyca als Dana Driest

als Urs Rechn als Matthias Kessler

als Marina Weis als Ewa Szymanska

als Ivan Anderson als Noelle Noir

als Tomek Nowicki als Karol Piotrowski

Peter Sikorski als Fred Stasiak

als Mikolaj Kubacki als Janek Lewandowski

als Klaudiusz Kaufmann als Adam Mesjasz

als Adam Mesjasz Anna Amalie Blomeyer als Siri Ohlschlegel\u0009

Jörg Pintsch als Herr Treczak

Worum dreht sich die Handlung in "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise"?

In Folge 19 geht Polizeiobermeister Holm Brendel den Hinweisen des berühmten schwedischen Krimiautors Arvid Johanssons in Ystad nach. Karin Lossow, welche früher als Staatsanwältin tätig war, begleitet den Polizeiobermeister bei seinen privaten Nachforschungen. Als Karin sich wieder auf die Heimreise begibt, stößt sie auf der Fähre nach Usedom auf die gebürtige Polin Dana Driest. Karin bemerkt sofort das auffällige Hämatom an Danas Wange. Ist sie Opfer häuslicher Gewalt geworden? Einen Tag später beobachtet Karin, wie Jochen - der Ehemann von Dana - mit seinem SUV von der Fähre fährt. Allerdings scheint er ohne seine Frau unterwegs zu sein.

Lesen Sie dazu auch

In der Zwischenzeit fiebert Dr. Brunner den neuen Aufgaben in Estland entgegen. Seine Nachfolge auf der Insel Usedom übernimmt Staatsanwältin Katharina Stozek, welche gleichzeitig die Lebensgefährtin von Hauptkommissar Rainer Witt ist.

Im Anschluss fasst Karin einen Entschluss: Sie möchte zurück auf die Fähre, wo sie zuletzt auf Dana getroffen ist. Als sie gerade dabei ist ihr Ticket zu kaufen, wird sie von Brunner angerufen, welcher kurz vor seinem Umzug nach Estland steht. Er möchte seine ehemalige Kollegin bei ihren Nachforschungen unterstützen und dafür sorgen, dass Karin dabei auf legitime Art und Weise handelt. Allerdings funktioniert Brummers Plan nicht wie geplant.

Wo läuft die Übertragung von "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" im TV und Stream?

Im Free-TV gibt es die neue Folge von "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" am Donnerstag, dem 27. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. Zeitgleich steht die neue Folge der Kriminalfilmreihe natürlich auch online zur Verfügung. Im Livestream der ARD-Mediathek können Sie "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" kostenfrei abrufen.

Hier haben wir die wichtigsten Infos rund um die Übertragung von "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" für Sie zusammengetragen:

TV-Termin: 20. Oktober 2022

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Übertragung im Free-TV: ARD

Stream: ARD -Mediathek

Folge 19 von "Der Usedom-Krimi" hat, wie auch die vorangegangenen Folgen der Kriminalfilmreihe, eine Dauer von 90 Minuten.

Gibt es eine Wiederholung von "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" im TV und Stream?

Die ARD ermöglicht auch für Folge 19 eine kostenfreie Wiederholung im TV. Wer an besagtem Donnerstagabend um 20.15 Uhr keine Zeit hat, kann "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" nur kurze Zeit später, am Freitag, dem 28. Oktober 2022, um 00.40 Uhr in der ARD nachschauen.

Online steht "Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise" ebenfalls kostenfrei und ganz bequem auf Abruf in der ARD-Mediathek zur Verfügung.