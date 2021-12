Der Zürich-Krimi - Borchert und der verlorene Sohn in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute "Der Zürich-Krimi - Borchert und der verlorene Sohn". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gegen Ende des Jahres wird es noch einmal spannend: In der ARD läuft "Der Zürich-Krimi - Borchert und der verlorene Sohn". Sie suchen nach Informationen zum Film? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, welche Handlung Sie erwartetet und ob Sie den Krimi auch als Stream in der Mediathek finden werden.

"Der Zürich-Krimi - Borchert und der verlorene Sohn": TV-Termin in der ARD heute und Wiederholung als Stream

"Der Zürich-Krimi - Borchert und der verlorene Sohn" läuft am heutigen Donnerstag, 30. Dezember 2021, um 20.15 Uhr in der ARD. Wer nicht so lange warten möchte, der findet den Krimi auch jetzt schon als Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht's in "Der Zürich-Krimi - Borchert und der verlorene Sohn"

Thomas Borchert freut sich: Sein alter Freund Antonius Bildermann will den Bund der Ehe eingehen - mit der deutlich jüngeren Mira. Zur Sicherheit bittet er Borchert, einen Ehevertrag aufzusetzen. Man weiß ja nie... Borchert nimmt den Auftrag gerne an, erinnert er sich doch gerne noch an die gemeinsamen Studientage.

Video: dpa

Doch Borchert muss nicht nur ein Vertragswerk aufsetzen, sondern auch vermitteln. Julian, Bildermanns gemeinsamer Sohn mit Ex Stefanie, ist nicht nur der Neuen gegenüber kritisch eingestellt. Ihm missfällt vor allem auch, wie das Biotech-Familienunternehmen neu aufgestellt wird. Just in dem Moment, in dem es zu Diskussionen kommt, wird der Familiensohn beim Joggen entführt. Glücklicherweise gelingt die Lösegeldübergabe und Julian bleibt unversehrt.

Im Gegensatz zum mutmaßlichen Entführer. Dessen Leichnam wird aufgefunden. Als Teile des Lösegeldes bei Julian auftauchen, entsteht der Verdacht, der Sprössling könnte seine eigene Entführung inszeniert haben. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse.

Darsteller: Die Besetzung und Schauspieler in "Der Zürich - Krimi - Borchert und der verlorene Sohn"

Thomas Borchert - Christian Kohlund

- Dominique Kuster - Ina Paule Klink

- Marco Furrer - Pierre Kiwitt

- Antonius Bildermann - Uwe Kockisch

Julia Bildermann - Johannes Meister

Florian Bildermann - Oskar Belton

Stefanie Bildermann - Kirsten Block

Mira Gül. Idil Üner

Eric Meier - Götz Otto

- Urs Aeggi - Yves Wüthrich

"Der Zürich-Krimi - Borchert und der verlorene Sohn" als Wiederholung im Stream in der ARD-Mediathek

Sie möchten sich "Der Zürich-Krimi - Borchert und der verlorene Sohn" gerne anschauen, der Donnerstagabend ist aber ungünstig? Kein Problem: Der Film steht auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.