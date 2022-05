"Die deutsche Luftballonmeisterschaft": Start, Sendetermine, Sendezeit und alle Infos

"Die deutsche Luftballonmeisterschaft" wird im Sommer bei RTL ausgestrahlt. Hier erhalten Sie alle Infos zu der Show und erfahren mehr zu Start, Sendeterminen und Sendezeit.

Beim Kölner Sender RTL geht im Sommer dieses Jahres ein neues Format mit dem Titel "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" an den Start. Die Idee zu der Show basiert auf einem Duell im heimischen Wohnzimmer, das wahrscheinlich jeder noch aus der eigenen Kindheit kennt: Berührt der Luftballon den Boden, hat man verloren.

"Die deutsche Luftballonmeisterschaft" macht ihrem Namen alle Ehre und kommt mit verschiedenen Turnierrunden daher, in denen sich die unterschiedlichen prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen ihre Konkurrenz durchsetzen müssen. Gespielt wird in aufwendig dekorierten Themenwelten, in denen die Promis gegeneinander antreten.

Wie liegen die Sendetermine von "Die deutsche Luftballonmeisterschaft"? Und was gibt es sonst noch zu der Physical-Gameshow zu wissen? Hier erfahren Sie alles Wichtige zum Start, zur Sendezeit und den Sendeterminen und bekommen viele weitere Infos zu der Show.

Video: wetter.com

Start: Ab wann ist "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" im TV zu sehen?

Ein konkretes Start-Datum für die neue Show mit dem Namen "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" wurde von RTL noch nicht bekannt gegeben. Der Sender verriet bisher nur, dass die Sendung im Sommer dieses Jahres laufen wird. Sobald ein offizieller Start-Termin veröffentlicht wurde, melden wir es hier.

Sendetermine und Sendezeit von "Die deutsche Luftballonmeisterschaft"

Nachdem noch kein offizieller Termin für den Start von "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" feststeht, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine aussagekräftigen Infos zu dem oder den Sendeterminen der Show.

Zum Thema Sendezeit ist jedoch davon auszugehen, dass die Physical-Gameshow in der Prime-Time um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden wird.

Lesen Sie dazu auch

Übertragung: So sehen Sie "Die deutsche Luftballonmeisterschaft"

Wie läuft die Übertragung von "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" im TV und Stream ab? Im Fernsehen werden die Folgen des Formats beim Free-TV-Sender RTL gezeigt. Im Stream ist die Sendung beim Anbieter RTL+ zu sehen, wofür jedoch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft von Nöten ist. Dort gibt es ganze Folgen nach der Ausstrahlung im TV bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch kostenlos als Wiederholung zum Nachschauen.

Moderation: Ein bekanntes Trio führt durch "Die deutsche Luftballonmeisterschaft"

Als Moderatoren bei "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" mit dabei sind Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann. Die drei sind bereits ein eingespieltes Team, denn das Trio moderiert unter anderem auch die Parcours-Shows "Ninja Warrior Germany" und "Ninja Warrior Allstars" sowie die Hunde-Show "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands".

Kandidaten: Diese Promis sind bei "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" mit dabei

Wer sind die Kandidaten bei "Die deutsche Luftballonmeisterschaft"? Bisher sind noch nicht alle Namen bekannt, doch diese Promis sind auf jeden Fall mit dabei: