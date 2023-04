Neue Amazon Prime-Serie "Die Gabe": Besetzung und Handlung

"Die Gabe": Seit Ende März läuft die neue Serie auf Amazon Prime Video. Wir haben alle Informationen rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Stream.

Prime Video hat mit "Die Gabe" einen neue Serie am Start. Seit Ende März steht sie auf der Streaming-Plattform zur Verfügung. Inhaltlich geht es mit einer gehörigen Portion übernatürlichen Kräften zu: eine Gruppe junger Teenager-Mädchen - verteilt über den ganzen Globus - entdeckt, dass sie plötzlich die Fähigkeit haben, Strom mit ihren Körper zu erzeugen und zu kontrollieren. Das stellt ihre Welt gehörig auf den Kopf.

Sie wollen wissen, worum es geht, wie viele Folgen es gibt, welche Schauspieler mitwirken und wo die Serie läuft? Wir haben alle Informationen rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Stream bei Prime Video für Sie. Zusätzlich gibt es einen Trailer für alle, die sich einen ersten Eindruck verschaffen wollen.

"Die Gabe": Das war der Start der neuen Serie bei Amazon Prime

Prime Video hat die "Die Gabe" Ende März ins Rennen geschickt. Genau genommen ist die Serie am 31.03.2023 gestartet.

Handlung von "Die Gabe": Darum geht es

Die Serie basiert auf einer Romanvorlage der britischen Schriftstellerin Naomi Alderman. Das Buch ist bereits 2017 erschienen und wurde mit dem Baileys Women’s Prize for Fiction ausgezeichnet. Die Serie erzählt die Geschichte von verschiedenen jungen Mädchen, die auf dem ganzen Globus verteilt leben und zunächst unabhängig voneinander feststellen, dass sie auf einmal besondere Kräfte entwickelt haben: die Fähigkeit, Strom im eigenen Körper aufzubauen und einzusetzen. Was als verwunderliche Gabe von einigen Wenigen beginnt, entwickelt bald das Potenzial, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen.

Dies sind die Folgen von "Die Gabe"

"Die Gabe" startete am 31. März 2023. An diesem Tag gab es nicht nur die erste, sondern gleich die ersten drei Folgen der neuen Serie zu sehen. Im Anschluss wird dann immer freitags eine neue Folge veröffentlich - bis zum großen Staffelfinale am 12. Mai 2023. Daraus ergibt sich folgender Episodenplan:

Folge 1: Eine bessere Zukunft, 31. März 2023

Folge 2: Alles brennt, 31. März 2023

Folge 3: Evolution, 31. März 2023

Folge 4: Titel noch nicht bekannt, 07. April 2023

Folge 5: Titel noch nicht bekannt, 14. April 2023

Folge 6: Titel noch nicht bekannt, 21. April 2023

Folge 7: Titel noch nicht bekannt, 28. April 2023

Folge 8: Titel noch nicht bekannt, 05. Mai 2023

Folge 9: Titel noch nicht bekannt, 12. Mai 2023

Schauspieler im Cast: Das ist die Besetzung von "Die Gabe"

Das sind die wichtigsten Schauspieler der neuen Serie "Die Gabe" im Überblick:

Toni Collette als Margot Cleary-Lopez

als John Leguizamo als Rob Lopez

als Rob Lopez Auli’i Cravalho als Jos Cleary-Lopez

Toheeb Jimoh als Tunde Ojo

Josh Charles als Daniel Dandon

als Daniel Dandon Eddie Marsan als Bernie Monke

als Ria Zmitrowicz als Roxy Monke

Zrinka Cvitešić als Tatiana Moskalev

Halle Bush als Allie Montgomery

Schauspielerin Toni Collette als Margot Cleary-Lopez in der neuen Prime Video Serie "Die Gabe". Foto: Amazon Studios

"Die Gabe" ansehen im Stream bei Amazon Prime Video

Zum Abruf bereit steht die Serie bei Prime Video, der Streaming-Plattform von Amazon Prime. Dort können Sie übrigens auch andere Serien wie "The Marvelous Mrs. Maisel", "Reacher" oder "Star Trek: Picard" verfolgen. Für das Streaming ist allerdings eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime notwendig. Um sie zu testen, gibt es einen 30-tägigen, kostenlosen Probezeitraum. Danach kostet Amazon Prime 8,99 Euro im Monat beziehungsweise 89,90 Euro im Jahr, wenn man sich für eine jährliche Zahlungsweise entscheidet. Studierende und Auszubildende können Sonderkonditionen erhalten: Für sie sind die ersten 6 Monaten einmalig kostenfrei und danach zahlen sie die Hälfte der Gebühren (Stand: 20. März 2023, Quelle: Amazon Prime).

Erste Einblicke: Der Trailer zu "Die Gabe"

Für alle, die sich noch nicht sicher sind, ob "Die Gabe" eine Serie für sie ist - und auch für alle anderen, die sich einen ersten Eindruck verschaffen wollen - haben wir hier den offiziellen Trailer für Sie: