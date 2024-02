Dieter Bohlen wird 70: So wurde er zum vielleicht größten deutschen Popstar

Dieter Bohlen feiert seinen 70. Geburtstag. Wie hat er es zum vielleicht größten deutschen Popstar geschafft?

Er ist Songwriter, Produzent, Fernseh-Juror und der vielleicht größte deutsche Popstar: Dieter Bohlen gehört zu den prominentesten Menschen Deutschlands. Nun wird der "Pop-Titan" 70 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag blicken wir auf die Highlights seiner Karriere zurück. Ein Text über Bohlens Durchbruch bei Modern Talking, über seine Zeit als DSDS-Juror und über Gurkensalat.

„Cheri Cheri Lady“: Dieter Bohlen wird mit Modern Talking zum Superstar

Seinen ersten großen Erfolg feiert Dieter Bohlen 1984 zusammen mit Thomas Anders. In diesem Jahr erscheint mit "You’re My Heart, You’re My Soul" die Debüt-Single von Modern Talking — und landet in der Top 10 der deutschen Single-Charts. Laut RTL hält sich "You’re My Heart, You’re My Soul" insgesamt sechs Wochen auf Platz 1.

In einem YouTube-Interview mit der Entrepreneur University erzählt Bohlen, dass er damals schon wusste, dass dieser Song sein Leben verändern würde: "In dem Moment hatte ich das Gefühl: Wow, du kannst Musiker bleiben und du brauchst kein Steuerberater zu werden."

Danach landen Modern Talking einen Hit nach dem anderen. Zu den Erfolgreichsten gehören unter anderem:

Doch zwischen Bohlen und Anders gibt es laut RTL immer wieder Krach. 1987 trennt sich das Duo schließlich.

Allerdings nicht für immer. 1998 — elf Jahre nach der Trennung — tun sich Bohlen und Anders für ein Comeback zusammen und veröffentlichten bis 2003 insgesamt fünf neue Studioalben. Doch laut RTL kommt es erneut zum Bruch zwischen Bohlen und Anders. Modern Talking löst sich zum zweiten Mal auf.

Laut der Süddeutschen Zeitungen hat Modern Talking bei der Auflösung im Jahr 2003 insgesamt 120 Millionen Alben und Singles verkauft. Damit zählt das Pop-Duo zu den erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten.

"Der Gurkensalat war musikalischer als Du": Dieter Bohlen bei DSDS

2002 läuft auf RTL die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Dieter Bohlen sitzt in der Jury und sorgt mit knallharten Sprüchen gegen die Kandidaten für Schlagzeilen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat einige davon gesammelt. Eine Auswahl:

"Du triffst weder die Töne noch hast du ein Rhythmusgefühl. Das war so ziemlich Top Five der Schlechtesten. Vielleicht kannst du versuchen, mit der Stimme den Leuten die Beine zu enthaaren."

"Wollt Ihr wissen, was der Unterschied zwischen Eurer Stimme und 'nem Eimer Scheiße ist? Der Eimer!"

"Ich hab‘ vorhin ein Schnitzel gegessen mit Gurkensalat . Und der Gurkensalat war musikalischer als Du."

Ingesamt war Dieter Bohlen bei 19 von 20 DSDS-Staffeln Jurymitglied.

2023 sollte eigentlich Schluss mit DSDS sein. Doch dann kündigte Bohlen überraschend an, dass es 2024 doch noch eine neue DSDS-Staffel geben soll. Die Altersbegrenzung der Kandidaten soll bei der 21. Staffel wegfallen. O-Ton Bohlen: "Wenn es einen 40-Jährigen, ein 80-Jährigen, ein 105-Jährigen gibt, der singen kann: Ihr könnt Euch ab sofort alle bewerben für die nächste Staffel."

Übrigens: Es gibt auch immer wieder Stimmen, die Bohlens Auftritte bei DSDS nicht mehr zeitgemäß finden.

An der Spitze der Charts: Dieter Bohlen als Produzent und Songwriter

Dieter Bohlen machte aber nicht nur mit Modern Talking und bei DSDS Karriere. Er arbeitete als Produzent und Songwriter auch an zahlreichen Nummer 1-Hits mit. So produzierte er laut dem Focus für Yvonne Catterfeld unter anderem das das Lied "Für dich".

Die Liste der Songs, bei denen Bohlen als Produzent und Autor (mit)beteiligt war, ist lang. Darauf stehen Namen wie:

Roy Black

Bonnie Tyler

und Andrea Berg .

Was viele nicht wissen: Für eine Tatort-Episode mit dem Duisburger Kommissar Horst Schimanski hat Bohlen den Song "Midnight Lady" komponiert. Das Lied wird in der Folge (Erstausstrahlung 1986) von Chris Norman gesungen. Laut dem NDR ist "Midnight Lady" bis heute Normans größter Erfolg.

Übrigens: Letztes Jahr ist der Name Dieter Bohlen plötzlich auf dem Stimmzettel einer Bürgermeister-Wahl aufgetaucht. Dabei wollte Bohlen nie Politiker werden.