"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Alles rund um Sendetermin und Besetzung

Im Dezember wird es auf Amazon eine Neuverfilmung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" geben. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Besetzung, Schauspieler, Handlung und Stream.

Ein Klassiker unter den Weihnachtsfilmen wird im Dezember in einer neuen Auflage auf Amazon Prime Video zu sehen sein. "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" basiert auf dem ursprünglichen Märchen von 1973 und erzählt die Geschichte vom Aschenbrödel, die versucht sich den Machenschaften ihrer bösen Stiefmutter zu entziehen. Der Film wurde in Norwegen erstmals ausgestrahlt und wird nun auch in Deutschland zu sehen sein.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie die Neuverfilmung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" sehen können, worum es sich handelt und welche Schauspieler mitwirken? Dieser Artikel liefert Ihnen alle nötigen Informationen zu Start, Besetzung, Schauspieler, Handlung, Trailer und Stream.

Wann ist der Start von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"?

Die Neuverfilmung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wird ab dem 20. Dezember 2021 bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Amazon Prime Video ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst. Für 7,99 Euro monatlich, kann das Serien- und Filmangebot genutzt werden.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Besetzung und Cast

Die beiden Hauptrollen des neuen Films bei Amazon Prime Video spielen Astrid Smeplass und Cengiz Al. Astrid Smeplass wird Aschenprödel spielen und Cengiz Al ihren Prinz. Zusätzlich hat Amazon den weiteren Cast bekanntgegeben. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Schauspielern:

Astrid Smeplass

Cengiz Al

Thorbjorn Harr

Ellen Dorrit Petersen

Bjorn Sundquist

Kristofer Hivju

Nader Khademi

Anne Marit Jacobsen

Jonis Josef

Ingrid Giaever

Sjur Vatne Brean

Brean Arthur Hakalathi

Nasrin Khusrawi

Die Regie der Neuverfilmung des deutsch-tschechischen Films wurde von Cecilie Mosli übernommen. Für das Drehbuch der Neuverfilmung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" sind Kamilla Krogsveen, Karsten Fullu, Siv Rejendram Eliassen und Anna Bache-Wiig verantwortlich. Als Produzenten fungierten Frederick P.N. Howard und Petter J. Borgli.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Das ist die Handlung

Der Film handelt vom "Aschenbrödel", die adoptiert wurde und nun bei ihrer Stiefmutter lebt. Das "Aschenprödel" versucht ihrer bösen Stiefmutter zu entkommen und die Liebe zu finden. Wie Amazon mitteilt, ist die Neuverfilmung gekennzeichnet von Ausritten, Bogenschießen und einem Ball. "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wurde von Amazon neu verfilmt und modernisiert.

Gibt es einen Trailer zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"?

Um sich vorab einen ersten Eindruck über die Neuverfilmung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" verschaffen zu können, liefern wir Ihnen hier einen Trailer. Eine deutsche Ausgabe des Trailer ist bisher noch nicht erschienen. Hier ist der Trailer der norwegischen Originalauflage von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel":

Hier gibt es eine Übersicht zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel":

Name: " Drei Haselnüsse für Aschenbrödel "

" " Sendetermin : 20. Dezember 2021

20. Dezember 2021 Sendeort: Amazon Prime Video

Hauptrollen: Astrid Smeplass als Aschenprödel und Cengiz Al als Prinz