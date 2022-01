Alle Infos zu DSDS 2022: Start, Sendetermine und Sendezeit

DSDS läuft 2022 bei RTL mit Staffel 19. Hier informieren wir Sie über Start, Sendetermine und Sendezeit von "Deutschland sucht den Superstar".

"Deutschland sucht den Superstar" kehrt 2022 mit einer brandneuen Staffel ins TV zurück. Nach dem spektakulären Show-Aus von Pop-Titan Dieter Bohlen dürfen sich die Zuschauer wohl auf die ein oder andere Veränderung im DSDS-Kosmos einstellen. Schließlich hatte der Sender RTL verkündet, die Casting-Show umgestalten zu wollen- familienfreundlicher und moderner solle sie werden.

Wie wollen die Sender-Chefs das umsetzen? Zuletzt wurde immerhin schon bekannt gegeben, dass die Jury komplett neu besetzt werden soll. Ob sich die Produktion da auch die ein oder andere Änderung am Show-Konzept überlegt hat? Das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten herausstellen.

Hier präsentieren wir Ihnen alle Informationen rund um Start, Sendetermine, Sendezeit und mehr zu "Deutschland sucht den Superstar" 2022 in unserer Übersicht.

"DSDS" 2022: Wann ist das Start-Datum von Staffel 19?

Wann genau die erste Folge von Staffel 19 von "Deutschland sucht den Superstar" 2022 im TV zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Sobald das genaue Start-Datum bei RTL bekanntgegeben wurde, informieren wir Sie hier.

DSDS 2022: Sendetermine und Sendezeit

Die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wird am 22. Januar 2022 beginnen. Wie üblich werden die DSDS-Folgen immer samstags, um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein. Zwei der zehn Casting-Folgen laufen außerdem dienstags - am 25. Januar und am 1. Februar. Danach gibt es vier Recall-Folgen und vier Live-Shows. Das sind damit die Sendetermine von DSDS 2022:

Casting 1, 22. Januar 2022, 20.15 Uhr, RTL

Casting 2, 25. Januar 2022, 20.15 Uhr, RTL

Casting 3, 29. Januar 2022, 20.15 Uhr, RTL

Casting 4, 1. Februar 2022, 20.15 Uhr, RTL

Casting 5, 5. Februar 2022, 20.15 Uhr, RTL

Casting 6, 12. Februar 2022, 20.15 Uhr, RTL

Casting 7, 19. Februar 2022, 20.15 Uhr, RTL

Casting 8, 26. Februar 2022, 20.15 Uhr, RTL

Casting 9, 5. März 2022, 20.15 Uhr, RTL

Casting 10, 12. März 2022, 20.15 Uhr, RTL

Recall 1, 19. März 2022, 20.15 Uhr, RTL

Recall 2, 26. März 2022, 20.15 Uhr, RTL

Recall 3, 2. April 2022, 20.15 Uhr, RTL

Recall 4, 9. April 2022, 20.15 Uhr, RTL

Live-Show 1, 16. April 2022, 20.15 Uhr, RTL

Live-Show 2, 23. April 2022, 20.15 Uhr, RTL

Live-Show 3, 30. April 2022, 20.15 Uhr, RTL

Live-Show 4, 7. Mai 2022, 20.15 Uhr, RTL

Wer ist Teil der neuen DSDS-Jury?

Die bislang größte Überraschung dürfte für die DSDS-Fans die neue "Deutschland sucht den Superstar"-Jury gewesen sein. Nach dem Show-Aus für Pop-Titan und Superstar-Urgestein Dieter Bohlen gibt es nun drei neue Juroren. Welche drei Stars aus dem deutschen und internationalen Show-Business dabei sind, verraten wir Ihnen hier: DSDS Jury 2021: Das sind die neuen Juroren.

Welche Kandidaten sind dabei?

Bislang stehen die Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar" 2022 nicht fest. Sobald die Castings laufen und es die ersten Teilnehmer in den Recall geschafft haben, erfahren Sie immer hier, wer weiter und wer raus ist: Kandidaten bei DSDS 2022: Wer ist weiter? Wer ist raus?.

Wie läuft die Übertragung ab?

Die neuen Folgen von "Deutschland sucht den Superstar" 2022 werden wie auch in den vergangenen Jahren auf RTL ausgestrahlt. Haben Sie keine Möglichkeit, die Sendung im TV zu sehen? Dann können Sie ganze Folgen auch über den Live-Stream abrufen. Haben Sie eine Folge verpasst und wollen diese später ansehen? Auch kein Problem. Ganze Folgen stehen auch als Wiederholung auf TV NOW zum Abruf bereit.

Der Streaming-Dienst ist allerdings nicht kostenlos nutzbar. Nach Angaben des Senders werden für die Nutzung 2,99 Euro im Monat fällig. Das Angebot ist jedoch monatlich kündbar. Neukunden haben darüber hinaus die Möglichkeit, TV NOW Premium 30 Tage lang kostenlos zu testen. Für Smartphones und Tablets gibt es außerdem eine App.

Mehr Infos lesen Sie hier: DSDS 2022: Übertragung im TV oder Live-Stream und Wiederholung.