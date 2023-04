DSDS geht doch weiter - mit einer Neuerung

Die Casting-Show Deutschland sucht den Superstar geht doch weiter. Warum das so ist und welche Neuerung es nächstes Jahr gibt, lesen Sie hier.

Eigentlich war die Sache schon geklärt. Nach 20 Staffeln Deutschland sucht den Superstar sollte endgültig Schluss mit lustig sein.

Doch Dieter Bohlen wäre nicht Dieter Bohlen, wenn er nicht doch noch eine Überraschung im Petto hätte. Nach dem Motto "the show must go on" scheint sich nämlich auch bei RTL die Senderuhr zu drehen. Denn eigentlich hatte der Sender die Zusammenarbeit mit Bohlen bereits beendet. Nachdem er in der vergangenen Staffel nicht mit in der Jury saß, wurde er für die finale Staffel zurückgeholt.

Und weil die gerade wohl so gut läuft, scheint RTL das Unmögliche möglich zu machen: Auch nächstes Jahr gibt es wieder eine Staffel DSDS - und vermutlich auch wieder mit Dieter Bohlen.

DSDS: 2024 kommt nächste Staffel

"Es gibt eine 21. Staffel", schreit der "Poptitan" am Ende der ersten Live-Show am Samstagabend ins Publikum. Standing Ovations und "Dieter"-Rufe folgten daraufhin direkt. Und Bohlen? Feuerte das Publikum weiter an und wackelte mit den Hüften, wie zu seinen besten Modern Talking-Zeiten.

Doch was ist eigentlich der Grund für die Wiederauferstehung vom Sendungsfriedhof? Offenbar die große Resonanz. Mit vermeintlich junggebliebenem Ego erzählt er vom Erfolg auf Tiktok und den hohen Einschaltquoten im linearen Fernsehen. Von den Streaming-Zahlen ganz zu schweigen.

Doch ob es wirklich daran liegt, dass die Bohlen-Show weitergeht, wird aus seinem Auftritt nicht so ganz klar. "Seit 1985 lese ich immer: 'Mit Bohlen ist es vorbei'", sagt er in guter Opa-Manier. Dann sei immer die Frage gewesen, was eigentlich mit DSDS passiere.

DSDS 2024: Altersbegrenzung wird aufgehoben

Aber als wäre die Ankündigung nicht schon genug, setzte Bohlen noch einen drauf. Die Altersgrenze soll ab kommender Staffel auch wegfallen. Dann dürfen "alle von 16 bis scheintot" mitmachen, so Bohlen. Am Mindestalter von 16 Jahren ändert sich aber nichts mehr.