Unfall

Auto fährt in Düsseldorf in Schülergruppe: 4 Verletzte

In Düsseldorf ist ein Auto in eine Schülergruppe gefahren.

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen an einer Ampel in Düsseldorf-Benrath in eine Schülergruppe gefahren. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Von Svenja Moller