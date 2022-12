Gasleitung in Duisburg in Brand – Zusammenhang mit Bauarbeiten?

Großeinsatz in Duisburg: Auf einem Tankstellengelände ist offenbar eine unterirdische Gasleitung in Brand geraten. Auch ein LKW brennt.

In Duisburg ist offenbar eine unterirdische Gasleitung in Brand geraten. Sie soll sich unter dem Gelände einer Tankstelle im Stadtteil Mündelheim an der B288 befinden. Auch ein mit Gasflaschen beladener Gefahrguttransporter brannte. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus. Bei dem Zwischenfall gab es Verletzte.

Duisburg: Gasleitung unter Tankstelle in Brand – Anwohner berichten von Explosion

Anwohnerinnen und Anwohner hatten von einer Explosion berichtet. Die Feuerwehr rückte schnell mit einem Großaufgebot aus. Es waren zunächst um die 60 Einsatzkräfte vor Ort. "Bei Eintreffen war die Grube in Vollbrand und ein angrenzendes Fahrzeug samt Anhänger war ebenfalls in Vollbrand geraten", sagte Duisburgs Feuerwehrsprecher Christian Umbach. Die Feuerwehr kämpfte anfangs gegen eine viele Meter hohe Stichflamme. Sie kam aus einer unterirdischen Gasleitung. Das geht aus Angaben der Stadt hervor. Demnach soll es vier Verletzte gegeben haben. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie hat aber keine lebensgefährlichen Verletzungen davongetragen.

Die Hintergründe des Unglücks waren zunächst größtenteils unklar, die Lage unübersichtlich. Laut der Feuerwehr bestand nach der ersten Detonation aber keine akute Explosionsgefahr mehr. Sie gab bekannt, dass sich die Gasleitung bei Bauarbeiten in einer Baugrube entzündete. Das Gas stieg dann offenbar aus einer unterirdischen Gasleitung aus und fing Feuer. Die Ursache soll laut der Tagesschau im Zusammenhang mit Bauarbeiten an einer Baugrube stehen. Dabei soll sich eine Gasleitung entzündet haben. Eine Gasflasche explodierte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Ursache ist bislang noch unklar.

Duisburg: Strom- und Gasversorgung in Serm und Mündelheim ausgefallen – Rheinbrücke gesperrt

Das Gas wurde von der Feuerwehr nach und nach kontrolliert abgebrannt. Die Leitungen wurden gekühlt. Der Lkw konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei warnte vor großen Rauchwolken, welche über dem Duisburger Stadtteil Mündelheim in Richtung Krefeld ziehen. Alle Anwohnerinnen und Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

In den Duisburger Stadtteilen Mündelheim und Serm war nach dem Vorfall die Strom- und Erdgasversorgung ausgefallen. Rund 3.000 Haushalte waren betroffen. Die Rheinbrücke und die B288, welche Krefeld und Duisburg verbindet, wurden in beide Richtungen gesperrt.

Polizei warnt vor falschen Stadtwerke-Mitarbeitern

