Flugchaos droht: Eurowings plant Streik auf Mallorca

Schlechte Nachrichten für Urlauber: Am Flughafen Palma auf Mallorca sind für August 2023 Streiks angekündigt. Es könnte zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Reisende, die diesen Sommer mit Eurowings einen Flug nach Mallorca geplant haben, sollten sich darauf einstellen, dass ihr Urlaub nicht unbedingt entspannt startet. An einigen Tagen im August könnten Urlaubsflieger in Richtung der Baleareninsel sogar ganz am Boden bleiben. Der Grund: Streiks. Ein Tochterunternehmen von Eurowings, Wings Handling Palma, hat zu Arbeitsniederlegungen am Flughafen Palma aufgerufen.

Streik am Flughafen Mallorca 2023: Ausfälle und Verspätungen erwartet

An sechs verschiedenen Tagen planen die Mitarbeiter der Eurowings-Tochter laut der Mallorca Zeitung in Streik zu treten. Nur der staatliche angeordnete Mindestbetrieb wird aufrechterhalten. Um folgende Tage handelt es sich:

1. August

3. August

4. August

8. August

10. August

12. August

Auch bei allen anderen Flügen in diesem Zeitraum könnte es zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Wie viele Flüge genau von dem Streik betroffen sind, ist unklar. Rund 400 Verbindungen gibt es laut ADAC wöchentlich nach Palma.

Ein Sprecher der Airline sagte gegenüber der Mallorca Zeitung, dass man gemeinsam mit dem Betriebsrat nach Lösungen suche. Das bedeutet: Kommt es zu einer Lösung in dem Streit, besteht noch die Möglichkeit, dass die Streiks verhindert werden könnten. Weitere Verhandlungstermine seien laut dem Sprecher vereinbart.

Eurowings-Streik 2023: Beschäftige beklagen schlechte Arbeitsbedingungen

Rund 300 Mitarbeitende hat das Eurowings-Tochterunternehmen im Bereich Assistenz- und Betriebsdienstleistungen am Flughafen Palma. Sie beklagen schlechte Arbeitsbedingungen wie befristete Verträge und technische Mängel am Arbeitsplatz. Viele Geräte seien veraltet. Im Sommer gebe es keinen ausreichenden Schutz vor der Hitze. Doch nicht nur die Beschäftigten, sondern auch Fluggäste seien dadurch gefährdet, sagte ein Sekretär des Betriebsrates gegenüber der Mallorca Zeitung. So seien Shuttlebusse beispielsweise nicht klimatisiert.

Der ADAC rät dazu, frühzeitig seinen Flugstatus zu prüfen und gegebenenfalls Eurowings oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren. Gut zu wissen für Fluggäste: Wird der Flug aufgrund eines Streiks gestrichen oder ist er verspätet, so besteht Anspruch auf Entschädigung. Ausnahme: Es darf sich nur um Streiks des Eigenpersonals der Fluggesellschaft handeln, nicht um Fremdpersonal.