Mann stirbt nach Explosion an Tankstelle

Bei einer Explosion an einer Tankstelle ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Weitere Menschen kamen offenbar nicht zu Schaden.

Am Dienstag ist ein Mann nach einer Explosion auf dem Gelände einer Tankstelle in Marne im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein gestorben. Laut Polizei kam es am Dienstagmorgen zu einer Verpuffung oder Explosion auf dem Tankstellengelände. Dabei entstand eine Druckwelle, die den 60-Jährigen in die Luft schleuderte. Er flog durch das Dach eines benachbarten Hauses. Schwerverletzt wurde er ins Heider Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. Weitere Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt.

Explosion in Marne: Mann stirbt nach Unfall

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollten zwei Männer auf dem Tankstellen-Gelände in der Meldorfer Straße in Marne Reinigungsarbeiten an einem 25.000-Liter-Benzin-Tank durchführen. Während dieser Arbeiten sei es zur Explosion oder Verpuffung gekommen, woraufhin einer der Männer durch die Druckwelle weggeschleudert wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollte der 60-Jährige gemeinsam mit einem Kollegen auf dem Tankstellen-Gelände in der Meldorfer Straße Reinigungsarbeiten an einem unterirdischen 25.000-Liter-Benzin-Tank durchführen. Im Zuge dieser Tätigkeit flog der Tank in die Luft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

