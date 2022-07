Das Ende einer Ära: RTL setzt „DSDS“ ab

Das war's: Die Casting-Sing-Show "Deutschland sucht den Superstar" wird beendet. Zum großen Finale will es RTL aber noch einmal krachen lassen – ausgerechnet mit dem geschassten Dieter Bohlen.

Das Ende einer Ära im Privatfernsehen verkündet RTL am Mittwochmorgen routiniert: Nächstes Jahr werde „Deutschland sucht den Superstar“ 20 Jahre alt, und die Jubiläumsstaffel werde die letzte sein. Das war neu und ein „Knaller“. Seit Montagabend bereits bekannt: Der langjährige Chefjuror, Musikproduzent Dieter Bohlen, soll zu DSDS zurückkehren – nachdem sich RTL erst im März 2021 von ihm getrennt hatte.

„Zum großen Finale“ hole man ihn noch einmal, „um mit allen Fans die größten Talente in Deutschland und die Musik in mitreißenden Shows für die ganze Familie zu feiern“, erklärte der Sender und zitierte seinen Unterhaltungschef Markus Küttner: „Wir haben viel verändert bei RTL, wir stehen für positive Unterhaltung und daran halten wir auch fest.“ Gemeinsam mit Bohlen werde man „eine große, begeisternde, positive letzte DSDS-Staffel“ machen.

Dieter Bohlen will DSDS wieder in aller Munde bringen

Was wie eine präventive Distanzierung und Entschuldigungsbitte klang, sollte der für seine Pöbeleien berühmt-berüchtigte „Pop-Titan“ allzu sehr anecken. Der erklärte laut Pressemitteilung: Er habe immer gesagt, dass er eine Mega-Zeit bei dem Sender gehabt hätte. Im vergangenen Jahr hatte er sich noch entschieden anders geäußert. Sei’s drum: Bohlen, 68, kündigte eine „Hammershow“ an, man werde „wieder in aller Munde sein“.

Genau daran mangelte es unter der Jury aus Schlager-Star Florian Silbereisen, Sängerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad. Seit Jahren befand sich DSDS im Quoten-Sinkflug, den der mit Erwartungen überfrachtete Silbereisen nicht stoppen konnte. Seine Jury wurde abgesetzt. Mit Silbereisen aber entwickele man „neue eigenständige Programmformate“.

