"GNTM": Stella und Dominic scheitern am Filmset

Klappe zu, Film ab: Bei "Germany's Next Topmodel" müssen die Models ihr Schauspieltalent unter Beweis stellen. Stella und Dominic gelingt das nicht so gut wie ihrer Konkurrenz.

Kein Happy End für Stella und Dominic bei " Germany's Next Topmodel": Die 34-jährige Mutter von vier Kindern aus Dortmund und der 20-jährige Einzelhandelskaufmann aus Katlenburg-Lindau schafften es in der 13. Folge der Castingshow nicht, die Jury von ihren Schauspielkünsten zu überzeugen.

Die 16 Kandidatinnen und Kandidaten mussten zu zweit eine Szene mit dem deutschen Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann ("Indiana Jones 5" und "King Kong") spielen. Setting war ein 50er-Jahre-Diner, Gastgeberin Heidi Klum nahm neben Regisseur und Drehbuchautor David Helmut auf dem Regie-Stuhl Platz.

Klum: "Ich hab kein Wort geglaubt von niemandem"

"Bei dir hat mir einfach ein bisschen was gefehlt, was Spannendes im Spiel", lautete das Fazit von Regisseur Helmut zu Stellas Leistung, Klum pflichtete ihm bei. "Ich hab kein Wort geglaubt von niemandem", sagte Schauspieler Kretschmann zu Dominic, der seine Szene mit Aldin gespielt hatte. Stella stand mit Xenia vor der Kamera.

Dominic verabschiedete sich mit einem Appell an die vielen Jungs wie ihn, "die gesagt bekommen, sie sind zu feminin, sie sind zu schwul, sie sind viel zu viel": "Wenn ihr Lust habt, irgend'nen Rock zu tragen, irgendwelche Schuhe oder ein verdammtes bauchfreies Oberteil, macht es einfach, weil mir hat's so, so viel gebracht."

Jermaine und Lea hatten sich schon vorher bei einem Casting für die nächste Runde qualifiziert. Kadidja hatte am Set einen Schwächeanfall und trat gar nicht erst an, kam aber auch weiter. Damit verbleiben noch 14 Anwärterinnen und Anwärter für die Topmodel-Karriere. In der nächsten Folge wird getanzt.

(dpa)