"Nadel im Boyhaufen": Zehnte "Bachelorette"-Staffel beginnt

Zum zehnten Mal geht eine "Bachelorette" bei RTL auf Männersuche. Bei der Neuen ist eines anders als bei all ihren Vorgängerinnen.

Die " Bachelorette" geht in die zehnte Runde: Am Mittwochabend beginnt die neue Staffel der Kuppelshow beim Streamingdienst RTL+ - eine Woche vor der Ausstrahlung im linearen Fernsehen.

Wie man das so kennt aus dem vergangenen Jahrzehnt, beginnt auch die neue Staffel wie alle vorangegangenen: Mit aus Fahrzeugen aussteigenden Männern und unbeholfenen Dialogen auf dem roten Teppich.

"Und, was sagst Du?" - so fordert Kandidat Alex angemessene Bewunderung dafür ein, dass er nicht in der traditionellen Limousine, sondern mit dem Motorrad vorfährt. "Wegen meiner Ausstrahlung, meinen Haaren" habe er gute Chancen, meint der Koch - und "weil ich meiner Meinung nach sehr besonders bin, ich hab viele Rezepte".

Sie ist die erste Mutter in dem Format

Neu ist, dass die "Bachelorette" nicht allein nach Thailand gekommen ist, sondern mit ihrem knapp einjährigen Sohn. Die gebürtige Bayerin Jennifer Saro, die in Berlin lebt und als "Content Creatorin" arbeitet, ist die erste Mutter in dem Format.

"Das sendet 'ne Botschaft an alle anderen alleinerziehenden Mamas", sagt sie, bevor sie davon erzählt, dass die Schwangerschaft alles andere als geplant gewesen sei und der Vater keine große Rolle im Leben des Kindes spiele. "Ich wünsche wirklich niemandem, dass er alleine schwanger ist. Das ist wirklich nicht schön."

In der Show suche sie jetzt aber "keinen Vaterersatz", sondern einen Partner. Einige der Kandidaten sind trotzdem - gelinde gesagt - verdutzt, als die 27-Jährige von ihrem Sohn erzählt. Es fallen Sätze wie "War 'n Schock, war 'n Schock" oder "Man muss sich Gedanken machen, kann man damit auch wirklich leben?". Ein Kandidat will wissen: "Nörgelt der in der Nacht viel oder schläft der in Ruhe?"

Seit knapp fünf Jahren ist die gebürtige Straubingerin nach eigenen Angaben Single - und wenn man nach den Gerüchten auf Instagram und Co. geht, hat sich das mit der Sendung womöglich geändert. Demnach könnte die "Nadel im Boyhaufen", wie einer der 20 Kandidaten sie nennt, gefunden worden sein.

Denn aufmerksame Beobachter wollen bemerkt haben, dass sich die Hintergründe in den Social-Media-Posts von Saro und einem Kandidaten verdächtig ähneln.

Einer der Kandidaten ist kein Unbekannter

In Folge eins geht es aber erstmal auch - zumindest gedanklich - für die 27-Jährige zurück in die Vergangenheit. Einer der Kandidaten, der gleichaltrige Oguzhan, scheint nämlich kein gänzlich Unbekannter zu sein. Er erzählt, dass sie sich schon vor sieben Jahren über Tinder kennengelernt hätten - sie hingegen kann sich nicht erinnern.

Jennifer sagt, sie habe ihn "weder erkannt, noch ist der Groschen gefallen". Aber im Hinterkopf dämmere etwas: "Ich weiß auf jeden Fall, dass wir nichts miteinander hatten." Ob es dabei bleibt, wird sich in den kommenden Episoden zeigen.

Im linearen Fernsehen bei RTL soll die erste Folge erst eine Woche später, am 12. Juli, zu sehen sein. Die Bachelorette 2022, Battiste, soll immer noch glücklich mit ihrem Auserwählten Jan Hoffmann sein.

Möglicherweise spannender als die Frage, welchen Mann sich Jennifer letztendlich aussucht, könnte die Entwicklung der Einschaltquoten der Show sein. Beim männlichen Pendant, dem "Bachelor", sah es im klassischen linearen Fernsehen zuletzt eher mau aus. Die jüngste Staffel war die mit den bislang schlechtesten Quoten.

(dpa)