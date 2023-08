Wie die berühmteste Kussmund-Szene der Filmgeschichte entstand

In der „Rocky Horror Picture Show“ ist sind die wohl berühmtesten Lippen der Filmgeschichte zu sehen. Besitzerin Patricia Quinn hat jetzt erzählt, wie die legendäre Szene entstanden ist.

Der Mund taucht aus der Dunkelheit auf. Nur die Lippen, ohne Gesicht, ohne Mensch dazu. Der Mund beginnt zu singen: „Michael Rennie was ill / the day the earth stood still“. 55 Sekunden ist nichts auf der Leinwand zu sehen als dieser singende Mund, knallrote, volle Lippen, schöne Zähne. Der Song: „Science Fiction Double Feature“, der Film, Sie wissen es längst: „The Rocky Horror Picture Show“. Die Eingangsszene ist genauso Kult wie der ganze Film, der Mund der wohl berühmteste der Filmgeschichte.

Er gehört Patricia Quinn (anders als die Stimme, die gehört Richard O'Brien, großartiges Playback). Quinn spielt in dem schrillen Musical das Hausmädchen Magenta; im Song „Time Warp“ ist ihre piepsig-markante Stimme zu hören. Fast 50 Jahre nach dem Dreh hat die Schauspielerin jetzt erzählt, wie die Kussmund-Szene entstanden ist.

„Rocky Horror Picture Show“: Filmdreh ohne Spezialeffekte

Sie habe einen Anruf erhalten, dass sie für Aufnahmen ins Studio kommen solle, sagte Quinn, inzwischen 79, dem Radiosender BBC. Doch leichter gesagt als getan: „Damals gab es noch keine Spezialeffekte, und jedes Mal, wenn ich den Song sang, die Lippen dazu bewegte, verschwanden meine Lippen aus dem Sichtfeld der Kamera.“ Die Lösung: Ein Studioscheinwerfer wurde kurzerhand aus seiner Halterung heraus- und Quinns Kopf darin festgeschraubt. Derart fixiert sang Quinn konstant in die Kamera, die Kultszene wurde abgedreht.

Der Kussmund, der sich auf den Filmplakaten zur Rocky Horror Show so verheißungsvoll auf die Unterlippe beißt, ist übrigens nicht Quinns. Diese Lippen gehören dem Model Lorelei Shark. Auch sie hat schon einmal erzählt, wie die Aufnahme entstanden ist: Zwei Stunden habe das Shooting gedauert, Shark bekam 120 Dollar als Gage. Ob dabei ebenfalls ein Scheinwerferständer zum Einsatz kam, ist nicht bekannt.

