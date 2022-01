Frühling - Auf den Hund gekommen im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 30.1.22 den Film "Frühling - Auf den Hund gekommen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Beste Unterhaltung zum Monatsende: Im ZDF kommt heute "Frühling- Auf den Hund gekommen" zur Ausstrahlung. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Auf welche Handlung können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Wir haben Ihnen in diesem Text alle Antworten zusammengestellt.

TV-Termin: "Frühling - Auf den Hund gekommen" am 30.1.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Frühling - Auf den Hund gekommen" ist am Sonntag, 30. Januar 2022, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden. Wer am Sonntagabend keine Zeit hat, der kann sich den Film auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Frühling - Auf den Hund gekommen"

Großes Tohuwabohu in Frühling: Anton Lachner bricht beim Füttern seiner Hunde zusammen, er muss schleunigst ins Krankenhaus. Die Tiere des Betreibers einer Hundepension nutzen den Moment und büxen aus. Anton liegt längst auf dem Operationstisch im Krankenhaus, als sich Katja auf die Suche nach den Fellnasen begibt. Kann sie sie retten, ehe ihnen etwas zustößt?

Katja sucht unter Hochdruck nach den Hunden. Wenigstens diese Sorge möchte sie dem Zusammengebrochenen nehmen. Doch statt der Tiere stößt sie zunächst auf Simon Fries. Der junge Mann scheint überaus verwirrt zu sein, gibt an, er habe wohl einen Hund überfahren. Auf Katja wirkt es, als gäbe es aber noch ganz andere Probleme. Und tatsächlich wird der junge Mann sehr schnell zur konkreten Gefahr für die Dorfhelferin.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Frühling - Auf den Hund gekommen" mit im Cast

Katja Baumann - Simone Thomalla

- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic

- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann

Dr. Schneiderhan - Caroline Ebner

Lilly Engel - Julia Beautx

- Julia Beautx Tom Kleinke - Jan Sosniok

- Levi - Moritz Bäckerling

Finja Richter - Gonca de Haas

- Gonca de Haas Jens Richter - Markus Ertelt

- Jule Richter - Valentina Clever

- Simon Fries - Joseph Bundschuh

- Nora Kleinke - Aniya Wendel

- Aniya Wendel Leslie Wolff - Nadine Wrietz

Moritz Richter - Emilian Heinrich

- Emilian Heinrich Anton Lachner - Bernhard Ulrich

"Frühling - Auf den Hund gekommen" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Frühling - Auf den Hund gekommen" steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

