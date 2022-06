Plagiate boomen: Immer mehr junge Menschen kaufen Fälschungen

Markenklamotten sind ein Statussymbol – gerade für junge Erwachsene. Kein Wunder, dass der Handel mit gefälschter Ware floriert.

Ob Kleidung, Schuhe, Parfüms oder Technik: Die jungen Menschen in der EU kaufen deutlich mehr Plagiate als vor der Corona-Pandemie. Mehr als verdoppelt hat sich die Zahl derjenigen, die bewusst zu Fälschungen greifen – sie ist von 14 Prozent auf 37 Prozent angestiegen. Das geht aus einer Studie des EU-Amtes für geistiges Eigentum (EUIPO) hervor.

"In einer Zeit, in der der elektronische Handel und der digitale Konsum erheblich zugenommen haben, ist die Zunahme des vorsätzlichen wie des unbeabsichtigten Kaufs nachgeahmter Waren ein besorgniserregender Trend", sagte EUIPO-Exekutivdirektor Christian Archambeau.

Plagiate-Boom: Sind Influencer und Social Media schuld?

Dabei besitzt fast die Hälfte der befragten mindestens ein gefälschtes Produkt: 52 Prozent der gaben an, es bewusst oder versehentlich über das Internet gekauft zu haben. In Deutschland kauften 39 Prozent der befragten Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren wissentlich Plagiate. Am beliebtesten sind Fälschungen unter jungen Griechinnen und Griechen (62 Prozent). Am geringsten war der Wert in Tschechien (24 Prozent).

Wieso Plagiate boomen hat viele Gründe: Ein Hauptfaktor sei der soziale Einfluss von Familienangehörigen, Freunden oder Bekannten. Jeder zehnte Befragte gab als Grund Influencer oder berühmten Personen an. Außerdem würden viele junge Menschen in die Irre geführt und zum Kauf nachgeahmter Produkte verleitet werden, hieß es weiter. Dabei hätten junge Menschen auch eingeräumt, dass es schwierig sei, echte von gefälschten Waren zu unterscheiden.

Musik, Filme & Co.: Raubkopien sind nicht mehr so beliebt

Hauptsächlich handelt es sich bei den Fälschungen um Kleidung und Accessoires (17 Prozent), Schuhe (14 Prozent), elektronische Geräte (13 Prozent) sowie Kosmetik und Parfüm (12 Prozent). Lieber auf legales setzen die jungen Menschen bei Musik, Filmen und Co.: Raubkopierte Inhalte sind nicht mehr so beliebt hier greift der Großteil der jungen Deutschen (69 Prozent) lieber auf digitale Inhalte aus legalen Quellen zurück.

Falschware auf Amazon: Plattform kämpft gegen Plagiats-Händler

Viele der gefälschten Waren kommen über die Plattform Amazon. Diese sieht aber erhebliche Fortschritte im Kampf gegen den Verkauf Falschwaren auf der Plattform. Im vergangenen Jahr seien mehr als drei Millionen Produktfälschungen ausgehoben worden, so ein Bericht des Online-Riesen.

Der Online-Händler Amazon verkauft Waren nicht nur selbst, sondern ist auch eine Plattform für andere Händler, die dort ihre Ware verkaufen - darunter auch gefälschte Produkte.