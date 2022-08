All I want for Christmas...Wer ist die Königin der Weihnacht?

In Amerika ist ein bizarrer Streit um den Titel entbrannt. Gehört er etwa Mariah Carey?

Es gibt offizielle Königinnen und Könige in den unterschiedlichsten Sparten, Länder repräsentieren oder regieren ist ja nur eine davon. Weinkönigin zum Beispiel, schöne Sache, man fährt durchs Land und die Welt, spricht über Wein, trinkt natürlich auch ein bisschen. Inoffizielle Herrschende gibt es natürlich noch viel mehr, Jürgen Drews sang einmal die Zeilen: „Ich bin der König von Mallorca, ich bin der Prinz von Arenal“. Doppeltitel also gleich, bisschen verwirrend, aber im Vergleich zu diesem Thronanspruch wirkt Drews im Nachhinein extrem bescheiden. Wer also darf sich Königin der Weihnacht nennen?

Auch die 81-jährige Darlene Love erhebt Anspruch

In Amerika ist ein bizarrer Streit um den Titel entbrannt. Auf der einen Seite Mariah Carey – „All I Want for Christmas Is You“ – die sich offiziell die Rechte am Titel „Queen of Christmas“ sichern möchte. Auf der anderen Seite zum Beispiel die 81-jährige Darlene Love – Christmas (Baby Please Come Home) – , die nachdem Carey Markenantrag nun bekannt wurden, empört eigene Ansprüche anmeldet. David Letterman habe sie vor schon vor 29 Jahren zur Königin der Weihnacht erklärt: „Ich bin 52 Jahre im Geschäft, habe es mir verdient und kann immer noch diese Töne treffen.“ Formellen Einspruch legte letzte Woche auch Elizabeth Chan ein, die ausschließlich und übers ganze Jahr hinweg Weihnachtslieder singt. Niemand solle Weihnachten besitzen, sagte sie gegenüber Vanity Fair, auch nicht Mariah! Und nun?

Über den Markenantrag vom März 2021 ist noch nicht entschieden, im Dezember letzten Jahres hatte Carey noch weihnachtsselig erklärt: Sie hätte diesen Titel nicht selbst gewählt, er gehöre doch einer anderen, der Jungfrau Maria. Und jetzt bitte nicht fragen, welcher Song?

