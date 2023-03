Glosse

Der Kampf mit dem Bügeleisen: Berühmtes New Yorker Gebäude wird versteigert

So sieht New Yorks berühmtes Flatiron Building aus.

Von Andreas Frei

Was im schwäbischen Haushalt schon schwierig ist, wird in New York zum Unding. Dort tobt ein Streit über das "Flatiron Building". Jetzt entscheidet der Hammer.

Spätestens wenn Lieblings Lieblingsbluse nach dem Glättungsversuch über mehr Falten verfügt als zuvor, dann, ja dann kann Action angesagt sein im schwäbischen Haushalt. Der Stoff sei doch viel zu trocken gewesen und, hier, du musst mehr gleiten und beim Zusammenlegen, herrje ... Als minderbemittelter Bügeleisen-Bediener eine solche Situation wieder, nun ja, glattzubügeln, ist eine Herausforderung. Und nun ist das gerade mal ein Zwei-Personen-Konflikt. Wie muss es erst sein, wenn fünf unterschiedliche Bügeleisen-Philosophien aufeinanderprallen? Wer bügelt wen nieder? Und wer muss es am Ende ausbügeln? Schauen wir nach New York, da sehen wir das ganze Drama. Das erschwert wird durch eine historische Dimension, die das Bosch Dampfbügeleisen Sensixx'x DA50 nie erreichen wird. Der Gegenstand des Streits ist nämlich schon rund 120 Jahre alt und eine Berühmtheit der Stadt. Wir sprechen über ein dreieckiges Gebäude in Manhattan, über das die New Yorker irgendwann gesagt haben: Hey, sieht aus wie ein Bügeleisen. Deshalb: Flatiron Building. Zigmal schon Kulisse für Filme und Fernsehserien gewesen, und die Touristen lieben es auch. Das "Bügeleisen-Gebäude" in New York steht leer Problem ist nur: Es gehört gleich fünf Immobilienfirmen und die sind sich uneins, wie sie damit umgehen sollen – siehe Glättungsversuch im schwäbischen Haushalt. Der Streit ist eskaliert, das Haus steht leer und ein Richter hat jetzt die Faxen dicke. An diesem Mittwoch soll das "Bügeleisen-Gebäude" öffentlich versteigert werden. Was lernen wir daraus? Am besten das Bügeleisen stehen lassen. Und sollte sich jemand darüber beschweren: einfach elegant abbügeln. Lesen Sie dazu auch





