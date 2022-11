Hochprozentiger Hüftschwung: Ex-007 Daniel Craig wirbt für Wodka

Geschüttelt oder gerührt? Ex-James-Bond-Darsteller Daniel Craig macht jetzt in Wodka und tanzt alles aus sich heraus.

Höchste Zeit für Hochprozentiges. Die Queen? Tot. Ihr wichtigster Agent. Tot. Und Daniel Craig, treuester Mime im Auftrage Ihrer Majestät? Macht jetzt in Wodka. Der Boulevard titelt "James Blau" und fragt: Sind wir geschüttelt oder gerührt? Und man ist geneigt, mit 007 zu antworten: "Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert?" Soll der Mann doch werben, wofür er will.

Geschüttelt oder gerührt? Ex-James-Bond-Darsteller Daniel Craig macht jetzt in Wodka und tanzt alles aus sich heraus. Video: Belvedere Vodka

Aber der Spirituosen-Spot hat es erstens in sich. Großes Kino: Weltstar als Hauptdarsteller (Craig). Weltstar und Oscargewinner als Regisseur (Taika Waititi). Nobelort als Set (das Cheval Blanc in Paris). Und zweitens hat Craig eben damals, als er zum ersten Mal den Doppel-Null-Agenten spielte, das etwas ölige Image seiner Vorgänger mit eben jenem berühmten Satz erledigt.

Craigs Wodka-Werbung: Eine charmante Korrektur seines Bond-Bildes

Die Wodka-Werbung ist nun eben genau das, eine charmante Korrektur. Zu Beginn der zweieinhalb Minuten sieht man den 54-Jährigen ganz in Weiß gekleidet auf einer Seine-Brücke, in sich gekehrt, wie ein letzter Blick auf sein Bond-Œuvre, dann dreht er sich zur Kamera, lächelt, wissend, steigt vorbei an den Fans in den Rolls-Royce, verlässt ihn auf der anderen Seite direkt, diesmal mit Lederjacke und Tank-Top gewandet und einer durchaus prolligen Kette um den Hals. Danach? Feiert er sich. Quer durchs Hotel. Die Choreografie hat JaQuel Knight ("Single Ladies", Beyoncé) gemacht und – gewollt oder nicht – Bond erinnert dabei sehr an Christopher Walken, wie er in einem nicht minder berühmten Fatboy-Slim-Video (Weapon of Choice) ein ganzes Hotel durchdanced. Auf TikTok und so putzt der ganz und gar nicht hüftsteife Craig natürlich ungemein. Applaus und Tadel in den für soziale Netzwerke üblichen Amplituden. Aufmerksamkeitsmäßig alles richtig gemacht.

Bleibt nur die eine, aber doch entscheidende Frage: Was nur würde die Queen zu all dem sagen?

