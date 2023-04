Hamburger Hafengeburtstag 2023: Das Programm im Überblick

Im Mai findet der 834. Hamburger Hafengeburtstag statt. Dann wird die Elbe wieder zur Bühne und die Hafenpromenade zur bunten Festmeile. Das Programm im Überblick.

Hamburg feiert in diesem Jahr den 834. Hafengeburtstag. Erstmals seit drei Jahren findet das Fest nun wieder im Mai statt. Vom 5. bis zum 7. Mai wird die Elbe wieder zur Bühne und die Hafenpromenade zur bunten Festmeile. Vom Fischmarkt bis in die Speicherstadt ist auf und abseits des Wassers einiges geplant in der Hansestadt.

Hamburger Hafengeburtstag 2023: Programm

Von Freitag bis Sonntag hat die "bunte Hafenmeile" von 10 bis 24 Uhr geöffnet. 400 Schausteller und Standbetreiber befinden sich zwischen Landungsbrücke und Baumwall. Zu entdecken gibt es kulinarische Angebote, Kunsthandwerk, Fahrgeschäfte und mehrere Veranstaltungen. Direkt an den Landungsbrücken wird Musik von Rock über Klassik bis hin zu Pop gespielt. Mit Harbour Beatz findet auch ein kleines Electro-Festival statt. Auf dem Platz der Deutschen Einheit wird täglich ab 10 Uhr alle zwei Stunden ein Konzert aus dem Repertoire der Elbphilharmonie gezeigt. Westlich der Fischaktionshalle treten Szene-Musiker, Travestie-Künstler und Burlesque-Gruppen beim Harbour Pride – HafenGAYburtstag auf.

Täglich von 10 bis 19.30 Uhr können Großsegler und Marineeinheiten sowie die Schiffe der Wasserschutzpolizei, des Zolls und des Fischereischutzes – größtenteils kostenlos – besichtigt werden. Auch ein Ausflug auf die historischen Schiffe im Museumshafen Övelgönne oder im Traditionsschiffhafen ist möglich. Das komplette Wochenende über gibt es zahlreiche Open-Ship-Angebote.

In diesem Jahr jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Republik Korea und Deutschland zum 140. Mal. Passend dazu ist die Republik 2023 Länderpartner des Hamburger Hafengeburtstags. An der Kehrwiederspitze lädt das Korea-Busan-Festival zu Einblicken in die Kunst, Kultur und Kulinarik des Landes ein.

Zusätzlich zum täglichen Programm gibt es noch zahlreiche weitere Programmpunkte auf dem Hamburger Hafengeburtstag 2023:

Freitag:

13 bis 14 Uhr: Eröffnungsgottesdienst im Hamburger Michel

15 bis 16 Uhr: Einlaufparade der Schiffe

Samstag:

15 bis 15.45 Uhr: Schlepperballett

22.30 Uhr: Hafenlichter

Sonntag:

16.30 - 17.30 Uhr: Auslaufparade

Hamburger Hafengeburtstag im TV und Livestream

Mehrere Veranstaltungen des Hamburger Hafengeburtstags werden im Fernsehen beim NDR und in einem Livestream des Senders übertragen. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Freitag:

15 bis 16 Uhr: Live aus dem Hafen: moderierter Live-Stream der Einlaufparade auf NDR.de/Hamburg

18 bis 18.15 Uhr: Hamburg Journal 18 Uhr sendet live vom Hamburger Hafengeburtstag

Journal 18 Uhr sendet live vom Hamburger 19.30 Uhr: Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag

Journal berichtet ausführlich vom 20.15 bis 21.15 Uhr: NDR Fernsehen sendet live aus dem Hafen: " Hamburg feiert – der 834. Hamburger Hafengeburtstag "

Samstag:

15 bis 16 Uhr: Live-Stream des Schlepperballetts auf NDR.de/Hamburg

19.30 Uhr: Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag mit Beiträgen, Schalten und Interviews

Journal berichtet ausführlich vom mit Beiträgen, Schalten und Interviews 22.30 bis 22.45 Uhr: Feuerwerk, live aus dem Hafen auf NDR.de/Hamburg

Sonntag:

16.30 bis 17.30 Uhr: Live-Stream der Auslaufparade auf NDR.de/Hamburg

19.30 Uhr: Hamburg Journal berichtet vom Abschluss des Hamburger Hafengeburtstags

Diese Schiffe nehmen am Hamburger Hafengeburtstag 2023 teil

Auch in diesem Jahr sind wieder Großsegler, historische Schiffe, Einsatzschiffe und Kreuzfahrer in Hamburg zu Gast. Beim Open Ship haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die Schiffe zu besichtigen. Viele Traditionsschiffe werden auch im Traditionsschiffhafen und im Museumshafen Övelgönne ihren Liegeplatz haben. Eine Übersicht über alle Schiffe, die 2023 am Hamburger Hafengeburtstag teilnehmen, ist auf der Webseite der Stadt Hamburg zu finden.