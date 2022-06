Frau in Wohnung getötet - Messerangriff auf Polizist

Die Polizei hat in Hannover in einer Wohnung eine tote Frau entdeckt. Es gab eine Festnahme. Ein Polizist wurde mit einem Messer attackiert.

Eine Bluttat hat in Hannover die Polizei auf den Plan gerufen. Eine Frau war in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus getötet worden. Vor Ort sei der mutmaßliche Täter festgenommen worden.

Einem Polizeisprecher zufolge gehen die Ermittler von einer "Beziehungstat" aus, weil das Verbrechen im privaten Raum geschah. Das Opfer sei eine 1965 geborene Frau, die mit Stichverletzungen in der Wohnung im Stadtteil Limmer tot aufgefunden worden war.

Über den Tatverdächtigen war zunächst bekannt, dass er im Jahr 1960 geboren wurde. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Der Sprecher berichtete, dass ein Polizist kurz vor der Festnahme mit einem Messer angegriffen worden sei. Er sei aber nicht verletzt worden. "Ob das Messer die Tatwaffe ist, weiß man nicht", sagte der Sprecher. Die Ermittlungen dazu liefen. (mit dpa)

