"Harry Potter"-Serie: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Es wird eine neue "Harry Potter"-Serie geben - das hat HBO offiziell angekündigt. Was ist bisher zu Start, Handlung und Besetzung bekannt? Alle Infos und einen ersten Teaser-Trailer gibt es hier.

HBO hat angekündigt, dass für die hauseigene Streaming-Plattform Max eine neue " Harry Potter"-Serie produziert wird. In Deutschland hat der US-amerikanische Pay-TV-Sender den Streaming-Dienst bisher nicht auf den Markt gebracht. Die Ausstrahlung der von HBO produzierten Serien und Filme hat hierzulande daher meist Sky übernommen. Neben der Ankündigung der neuen "Harry Potter"-Serie wurde auch bekannt gegeben, dass HBO Max ab Mai 2023 nur noch Max heißen soll. Das Rebranding wird laut HBO jedoch keine Auswirkungen für die Kunden des Streaming-Dienstes haben.

Was ist bisher zur neuen "Harry Potter"-Serie bekannt? Gibt es bereits einen Release-Termin und wurden schon die ersten Schauspieler angekündigt? Wir haben alle Infos zum neuesten Projekt im "Harry Potter"-Universum für Sie.

Start der "Harry Potter"-Serie: Gibt es einen Release-Termin?

HBO hat bisher noch keinen genauen Termin für den Start der "Harry Potter"-Serie bekannt gegeben. Bei der Vorstellung einer "Harry Potter"-Ausstellung in München ließ Philippe Roucoule vom Medienunternehmen Warner Bros. Discovery jedoch ein Detail zum Realease-Termin durchblicken. Laut Roucoule soll die Serie im Jahr 2026 an den Start gehen. Viel mehr lässt er sich nicht entlocken: "Wir werden stärker in die Bücher eintauchen. [...] Denn so sehr man sich bei einem Film auch bemüht, den Büchern gerecht zu werden, kann man doch nicht wirklich alles in seiner Fülle beschreiben", erzählt Roucoule in München. Wie das US-amerikanische Mediennetzwerk The Verge außerdem berichtet, soll die "Harry Potter"-Serie über zehn Jahre produziert werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Serie auch zehn Staffeln umfassen wird. Wie viele Staffel es geben wird, ist immernoch unklar.

Als Executive Producer ist auch Joanne K. Rowling beteiligt, die zuletzt aufgrund ihrer Äußerungen über Transmenschen vielfach kritisiert wurde. Laut ZDF hatten die Aussagen der Autorin bereits vor dem Release des Videospiels "Hogwarts Legacy" zu Kontroversen geführt - und das, obwohl Rowling nicht in die Entwicklung des Spiels involviert war. Es wurde sogar zum Boykott von "Hogwarts Legacy" aufgerufen, was den Verkaufszahlen des Spiels aber nicht schadete. Seit dem Release am 7. Februar 2023 wurden weltweit mehr als zwölf Millionen Exemplare verkauft.

Besetzung der "Harry Potter"-Serie: Was ist zum Cast bekannt?

Auch was die Besetzung der Serie angeht, lässt uns HBO bislang im Dunkeln tappen. Bekannt ist bisher nur, dass die Serie völlig neu besetzt wird. Vielleicht wird es aber den ein oder anderen Cameo-Auftritt von der einstigen Film-Besetzung geben. Sobald neue Infos zu den Schauspielern der "Harry Potter"-Serie veröffentlicht werden, informieren wir Sie hier darüber.

Neue "Harry Potter"-Serie: Was ist zur Handlung bekannt?

Details zur Handlung der Serie wurden noch nicht veröffentlicht, worum es gehen wird, ist aber klar: Die "Harry Potter"-Serie wird sich sehr nah an den Büchern orientieren. In der Serien-Adaption haben die Produzenten die Möglichkeit wesentlich detaillierter auf die wichtigsten Handlungsstränge der Bücher einzugehen. Geht man von zehn Folgen pro Staffel aus, wären das 7 bis 10 Stunden pro Buch. Da können die Filme mit einer Laufzeit von 2,5 bis 3 Stunden nicht mithalten.

Staffel 1 wird sich das erste "Harry Potter"-Buch namens "Der Stein der Weisen" vornehmen. Harry erfährt, dass er ein Zauberer ist, woraufhin sein bisheriges Leben komplett auf den Kopf gestellt wird. Doch nicht nur das: Er ist auch der Auserwählte, der die Schreckensherrschaft von Lord Voldemort beendet hat. Harry wird in der Zauberschule Hogwarts aufgenommen und sein Abenteuer in der Welt der Zauberei beginnt.

Trailer zur "Harry Potter"-Serie: Ein erster Teaser wurde veröffentlicht

In einem ersten Teaser hat HBO die neue "Harry Potter"-Serie angekündigt. Viele Infos sind im Teaser nicht enthalten, allerdings ist im Hintergrund das bekannte "Harry Potter"-Theme aus den Filmen zu hören - kommt die Film-Musik also auch in der Serie zum Einsatz? Das bleibt abzuwarten. Bis neue Infos zur Serie veröffentlicht werden, können Sie sich hier den ersten Teaser-Trailer ansehen: