Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Hart aber fair"

Welche Gäste empfängt Frank Plasberg heute bei "Hart aber fair"? Um welches Thema geht es in der Talkshow? Wo gibt es die Wiederholung? Das sind die Infos zur aktuellen Ausgabe.

Heute geht "Hart aber fair" mit Frank Plasberg in die nächste Runde. In diesem Artikel informieren wir Sie über Gäste und Thema der Sendung.

Das Thema bei "Hart aber fair" lautet heute: "Auf der Flucht vor Putin: Wie können wir helfen?"

In der Ukraine zerstören Putins Soldaten die Städte. Wie lange können wir nur zuschauen? Millionen Menschen sind auf der Flucht – wie weit stehen Europas Arme wirklich offen? Zeigen wir diesmal unser freundliches Gesicht auf Dauer? Über diese Fragen wird heute in der Sendung gesprochen.

"Hart aber fair": Gäste am 14.03.22

Saskia Esken (SPD): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Katja Kipping (Linke): Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin

Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin Vassili Golod: WDR-Journalist und Podcaster

WDR-Journalist und Podcaster Markus Kaim: Politikwissenschaftler, Experte für internationale Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik

Politikwissenschaftler, Experte für internationale Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik Prof. Dr. Dirk Reinhardt: Direktor und Chefarzt der Kinderklinik am Universitätsklinikum Essen

Talkshow: Die Zuschauer können bei "Hart aber fair" mitreden

"Hart aber fair" ist aus dem deutschen Talkshow-Angebot kaum noch wegzudenken. Die erste Folge lief am 31. Januar 2001 im WDR . Dort blieb die Sendung bis zum 10. Oktober 2007 und lief mit 90 Minuten langen Ausgaben. Dann wechselte die Talkshow ins Erste und war dort zuerst mittwochs zu sehen, bevor sie dann ihren heutigen Sendeplatz am Montagabend bekam.

Fest zum Konzept von "Hart aber fair" gehört, dass sich Zuschauer in die Debatte einmischen können. Sie können ihre Meinung oder Nachfragen auf verschiedenen Wegen einbringen, etwa im Gästebuch. "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher konfrontiert die Gäste im Studio dann damit. Wer sich beteiligen möchte, findet hier die Kontaktdaten:

Telefon: 0800 / 5678-678

0800 / 5678-678 Fax: 0800 / 5678-679

0800 / 5678-679 E-Mail: hartaberfair@wdr.de

"Hart aber fair" live im TV und Stream - Wiederholung in der Mediathek

Die Sendung beginnt um 21 Uhr in der ARD, die auch einen Live-Stream anbietet. Die Zuschauer sind nicht zwingend an die Sendezeit am Montagabend gebunden. Denn auch Wochen später lassen sich von "Hart aber fair" noch ganze Folgen als Wiederholung aufrufen. Über diesen Link gelangen Sie zur Mediathek des Senders, in der Sie vergangene Talkshows nachholen können. Und auch im TV gibt es Wiederholungen - unter anderem in der Nacht auf Dienstag. (AZ)

