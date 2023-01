Streit um Katzenklo: Polizei rückt aus

Zwei erwachsene Schwestern gerieten so sehr in Streit, dass eine von ihnen die Polizei rief. Es ging wohl um die Reinigung eines Katzenklos.

Zwei Frauen sind in Heidenheim wegen der Reinigung eines Katzenklos offenbar so sehr in Streit geraten, dass eine die Polizei gerufen hat. Die angeblich betrunkene Schwester würde randalieren, gab die Anruferin laut Mitteilung der Polizei in der Nacht zum Samstag an.

Zwei Streifen rückten wegen des Streits um ein Katzenklo aus

"Im Hintergrund war tatsächlich Radau und ein Poltern zu hören." Zwei Streifen fuhren zu der Familie in Heidenheim. Die beiden erwachsenen Töchter hätten sich darüber gestritten, wer das Katzenklo zu reinigen hat. "Die wahren Gründe für die Auseinandersetzung konnten nicht abschließend geklärt werden", hieß es weiter. Und: "Das Katzenklo hat jedenfalls die Mutter gereinigt." (dpa)