"heute Xpress": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

Hier finden Sie alle Infos rund um Moderatoren und Sendetermine von "heute Xpress". Außerdem lesen Sie alles zu der Übertragung im TV und im Stream.

"heute Xpress" ist ein moderiertes TV-Kurzformat mit Einspielern von rund drei Minuten Länge für das ZDF, für ZDFinfo und heute.de. Alles zur Übertragung im TV und im Stream finden Sie hier. Außerdem stellen wir Ihnen die Sendetermine und die Moderatoren von "heute Xpress" vor.

Sendetermine von "heute Xpress"

Da es sich bei "heute Xpress" um ein Kurznachrichtenformat handelt, variiert auch die Länge der einzelnen Folgen. Sie schwankt in der Regel zwischen zweieinhalb und fünf Minuten. Die Sendung kommt unter der Woche immer zwei Mal täglich, am Morgen und am Nachmittag. Am Wochenende läuft "heute Xpress" morgens, mittags und spätabends. Die genauen Sendezeiten variieren dabei von Tag zu Tag.

"heute Xpress": Übertragung im TV und Stream

Sie können die Sendung "heute Xpress" auf dem Sender ZDF ansehen. Haben Sie eine Folge verpasst? Ganze Folgen sind bei ZFDinfo und auf der ZDF-Website als Wiederholung abrufbar.

Das sind die Moderatoren von "heute Xpress"

"heute Xpress" wird momentan wechselnd von vier Moderatoren präsentiert:

Jessica Zahedi

Jessica Zahedi wurde am 1. August 1978 in Heidelberg geboren. Nach ihrem Abitur war sie zunächst als Freie Redakteurin tätig. Später absolvierte sie sowohl ein redaktionelles Volontariat als auch ein Studium an der Fernuniversität Hagen. Seit 2015 moderiert die 41-Jährige die Sendung "heute Xpress".

Pinar Tanrikolu

Pinar Tanrikolu wurde am 5. Oktober 1984 in Nürnberg geboren. Dort absolvierte sie das Abitur und studierte später an der Hanseatischen Akademie der Medien in Lübeck. Nach einem anschließenden Volontariat arbeitete die 35-Jährige als Moderatorin und Redakteurin. Bei "heute Xpress" ist sie seit Juli 2015 tätig.

Casten Rüger

Carsten Rüger wurde im Jahr 1971 in Krefeld geboren. Nach seinem Abitur zog er nach Bonn, um dort sein Magisterstudium zu absolvieren. Nach mehreren Auslandsaufenthalten kehrte er nach Deutschland zurück und arbeitete dort unter anderem als Moderator und Reporter. Seit 2015 ist Rüger sowohl in den "heute"-Nachrichten als auch bei "heute Xpress" zu sehen.

Yasmin Parvis

Yasmin Parvis wurde am 11. Oktober 1977 in Wiesbaden geboren. Dort machte sie zunächst ihr Abitur und studierte später in Mainz Politikwissenschaften. Nach ihrem Studium war sie sowohl als Redakteurin als auch als Moderatorin tätig. Seit Juli 2015 ist die 42-Jährige nun bei der ZDF-Sendung "heute Xpress" zu sehen.

