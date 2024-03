Brasilien

vor 29 Min.

Über 62 Grad gefühlte Temperatur: Brasilien leidet unter Hitzewelle

In Rio de Janeiro wurde am Wochenende eine gefühlte Temperatur von 62,3 Grad gemessen. Am Mittwoch soll die Hitzewelle in Brasilien nach Wochen nachlassen.

Von Svenja Moller