Hochschulranking: Mit diesen Studiengängen punkten Karlsruher Absolventen

Ein Hochschulranking kürt die besten Unis für die MINT-Fächer. Wir sagen Ihnen, in welchen Studiengängen die Karlsruher Hochschulen überzeugen.

Laut einem Hochschulranking für die MINT-Fächer stehen vor allem Absolventinnen und Absolventen der Universitäten aus München und Berlin bei Personalern hoch im Kurs. Doch auch die Technische Universität Karlsruhe (KIT) und die Hochschule Karlsruhe (HKA) müssen sich keineswegs verstecken. Wir sagen Ihnen, in welchen Studiengängen Karlsruher Fach- und Hochschul-Absolventen besonders gute Chancen auf eine Anstellung haben.

Hochschulranking für die MINT-Fächer

Um herauszufinden, welche Universitäten und Fachhochschulen bei Personalverantwortlichen besonders hoch im Kurs stehen, hat die Zeitung WirtschaftsWoche mithilfe des Beratungsunternehmens Employer-Branding-Beratung Daten erhoben, für die zwischen Februar und März 2023 mehr als 500 Personalerinnen und Personaler von Unternehmen mit zehn bis mehr als 1000 Beschäftigten befragt wurden. Wir stellen Ihnen die Ergebnisse der Studie für die Karlsruher Universität und Fachhochschule vor.

Karlsruher Universitäten bei Informatik und Elektrotechnik stark

Sowohl im Ranking der begehrtesten Universitäten als auch unter den beliebtesten Fachhochschulen können sich die Ergebnisse der Studie für die beiden Karlsruher Bildungs- und Forschungseinrichtungen im Bereich Elektrotechnik und Informatik sehen lassen. Für Informatik gaben demnach 13,2 Prozent der Personaler an, ihren Nachwuchs am liebsten von der KIT zu rekrutieren. Im Studiengang Informatik steht die Karlsruher Uni so auf dem siebten Platz, noch vor der Goethe-Universität Frankfurt a. M. (12,9 Prozent) etwa und sogar der LMU München (12,4 Prozent).

Im Bereich Elektrotechnik landen gleich beide Karlsruher Akademien unter der Top-Zehn der aktuell besten Hoch- und Fachhochschulen Deutschlands. 17,6 Prozent der Personaler stellen am liebsten Nachwuchs-Elektrotechniker von der KIT ein, was erneut Platz sieben bedeutet, noch vor der Uni Stuttgart (17,4 Prozent) und der TU Braunschweig (16,5 Prozent). Die HKA landet dagegen mit 9,4 Prozent auf einem respektablen neunten Platz und lässt somit im Top-Zehn-Ranking die Dortmunder Fachhochschule (8,7 Prozent) hinter sich.

Auch Maschinenbau-Absolventen aus Karlsruhe hoch im Kurs

Unter den zehn besten Universitäten im Studiengang Maschinenbau landet die ehemalige Karlsruher Universität, die nun KIT heißt und damit ihren technischen Schwerpunkt unterstreicht, auf einem starken vierten Platz. 18,4 Prozent aller Befragten bevorzugen der Studie zufolge Maschinenbau-Absolventen der KIT. Den Weg zum Treppchen versperrt nur die RWTH Aachen (24,5 Prozent). Auf Platz eins landet die TU München (28,4 Prozent), dicht gefolgt von der TU Berlin (26,5 Prozent). Hinter sich lässt die KIT unter anderem in den MINT-Fächern hochrenommierte Universitäten wie die TU Darmstadt oder die TU Dresden.

KIT holt Spitzenposition bei Wirtschaftsingenieurwesen

Die beste Positionierung holt die Karlsruher Universität im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Demnach gaben 26,6 Prozent der befragten Personaler an, dass sie von der KIT besonders gerne Mitarbeiter mit einem Abschluss im Fach Wirtschaftsingenieurwesen einstellen. Vor Karlsruhe landen nur die TU Berlin und die RWTH Aachen mit jeweils knapp über 30 Prozent. Mit weitem Abstand landen dahinter erneut die TU Darmstadt (22,8 Prozent) und die TU Dresden (21,7 Prozent). Auch die Karlsruher Fachhochschule braucht sich im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen nicht zu verstecken. Die HKA landet auf dem siebten Platz, noch vor Hamburg (HAW), Darmstadt (h_da) und Hannover (HsH).