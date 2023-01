Lineup von Hurricane und Southside 2023: Alle Headliner und Acts

Das Lineup für die Schwesternfestivals Hurricane und Southside nimmt für das Jahr 2023 Züge an. Unter den Headlinern befindet sich eine große Überraschung.

Vom 16. bis 18. Juni 2023 werden die Schwesternfestivals Hurricane und Southside gleichzeitig in Scheeßel und Neuhausen ob Eck stattfinden. Nun stehen die ersten Headliner und weitere Acts fest. Bei der Bekanntgabe sorgten die Veranstalter mindestens für eine große Überraschung.

Hurricane 2023 und Southside 2023: Headliner bekannt gegeben

Acht Headliner für die Festivals stehen fest. Nach langer Zeit wird auch Peter Fox wieder solo auf der Bühne stehen, was viele Fans überraschen wie begeistern wird. Eigentlich hatte der Seeed-Sänger seine Solokarriere im Jahr 2009 nach seinem ersten und einzigen Album "STADTAFFE" beendet. Die Headliner im Überblick:

Die Ärzte

Billy Talent

Muse

Placebo

Peter Fox

Queens Of The Stone Age

Kraftklub

Casper

Lineup von Hurricane 2023 und Southside 2023: Diese Acts sind mit dabei

Neben den Headlinern sind auch 45 weitere Acts bekannt, die bei den Partnerfestivals für Stimmung sorgen sollen. Die Veranstalter locken mal wieder einige bekannte Namen auf die Bühnen. Weitere Acts sollen noch bekannt gegeben werden. Es folgt ein Überblick der Acts, welche für Hurricane 2023 und Southside 2023 bereits feststehen:

RIN

Nina Chuba

The 1975

Tash Sultana

The Lumineers

Provinz

Frank Turner & The Sleeping Souls

& The Sleeping Souls Badmómzjay

Alli Neumann

Betterov

My Ugly Clementine

Cloudy June

Bosse

Donots

Enter Shikari

Ashnikko

Sondaschule

The Interrupters

Anti-Flag

Gayle

Cavetown

Alle Farben

Dylan

Deaf Havana

Will Linley

Madsen

Trettmann

Bukahara

Funeral For A Friend

Kaffkiez

Drunken Masters

Zebrahead

Akne Kid Joe

Picture This

The Amazons

Taylor Acorn

Clueso

BHZ

Loyle Carner

01099

Betontod

Dadi Freyr

Edwin Rosen

Mezerg

Razz

Southside 2023 und Hurricane 2023: Es gibt noch Tickets

Für die Festivals im Juni 2023 können derzeit noch Tickets gekauft werden. Tickets für das Hurricane-Festival kosten aktuell 249 Euro, Tickets für das Southside-Festival 259 Euro.

Southside und Hurricane: Partnerfestivals im Norden und Süden Deutschlands

Das Hurricane-Festival findet seit dem Jahr 1997 statt. Es zählt zu den größten Musikfestivals in Deutschland, lockte im Jahr 2022 rund 80.000 Besucherinnen und Besucher an. Da es in Scheeßel in Niedersachsen stattfindet, zieht es vor allem Fans aus dem Norden Deutschlands, Skandinavien, den Niederlanden, aber auch der ganzen Welt an. Das Schwesternfestival Southside findet hingegen in Baden-Württemberg statt und ist eher für Besucherinnen und Besucher aus dem Süden Deutschlands, Österreich, der Schweiz und angrenzenden Ländern gedacht. Auf dem Southside 2022 fanden sich rund 65.000 Besucherinnen und Besucher ein.