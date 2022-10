Kinder-Wissenssendung "Wissen macht Ah!": "Der Spaß kommt über die Erfolgserlebnisse"

Tarkan Bagci moderiert nun an der Seite von Clarissa Corrêa da Silva die TV-Kindersendung „Wissen macht Ah!“ Ein Gespräch über Albert Einstein und cleveren Humor.

Herr Bagci, Sie moderieren nun gemeinsam mit Clarissa Corrêa da Silva die TV-Kindersendung „Wissen macht Ah!“, die Shary Reeves und Ralph Caspers bekannt gemacht haben. Haben Sie sie als Kind selbst angeschaut?



Tarkan Bagci: Obsessiv. Ich weiß nicht, ob ich die erste Staffel schon mitgenommen habe. Da war ich erst fünf oder sechs Jahre alt. Die zweite und dritte Staffel habe ich aber definitiv angeschaut. Im Grunde ist „Wissen macht Ah!“ für einen Großteil meiner Persönlichkeit verantwortlich.

Was nehmen Sie sich vor?



Bagci: Ich will so viel Spaß wie möglich haben. Egozentrisch gesagt: Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Den werde ich jetzt erst einmal ausleben. Ich hoffe, dass ich die Faszination, die die Sendung bei mir ausgelöst hat, einfach an andere Menschen weitergeben kann. Eine Agenda oder To-do-Liste dazu habe ich nicht.

Was ist das Besondere an „Wissen macht Ah!“?



Clarissa Corrêa da Silva: Alles! Es ist total schwierig, die Sendung nur auf eine Besonderheit festzulegen. Das hat so viele Ebenen, dass man sowohl als Kind, als Teenager oder als Erwachsener für sich etwas aus diesen jeweils 25 Minuten ziehen kann. Es gibt komische Momente, es ist ein cleverer Humor, der an manchen Stellen auch ein bisschen nerdig ist. Das finde ich aber superschön! Ich kenne keine Magazinsendung, die mit „Wissen macht Ah!“ vergleichbar ist.

Wie vermittelt man denn heute Wissen an Kinder und Jugendliche, wenn die Aufmerksamkeitsspanne gefühlt nur mehr im Sekundenbereich liegt?



Corrêa da Silva: Mmmh? Ich glaube gar nicht, dass sich die Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern wirklich so groß verändert hat. Tatsache ist: Sie haben heutzutage einfach mehr Optionen, sich zu beschäftigen. Ich erlebe, dass sich Kinder stundenlang mit etwas beschäftigen können, wenn sie sich wirklich für etwas interessieren. Deswegen ist die Herausforderung für uns, die Beiträge so aufzubereiten, dass sie spannend und witzig sind. Dann bleiben die auch dran.

Ralph Caspers hat sich als Moderator von "Wissen macht Ah!" verabschiedet. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Tarkan, wie lernt man am besten? Haben Sie eine Antwort darauf, wie Eltern es schaffen, dass ihre Kinder Spaß bei den Hausaufgaben haben?



Bagci: Was mir sehr geholfen hat, waren Erfolgserlebnisse. Ich durfte nicht das Gefühl haben, die Aufgaben zu erledigen, aber eigentlich kann ich sie nicht. Ich werfe mal das Stichwort positives Reinforcement in den Raum.

Lesen Sie dazu auch

Also positive Verstärkung?



Bagci: Genau. Das heißt, dass Kinder mit positiven Reizen motiviert werden. Ich glaube nicht an die gängige Formel des Förderns und Forderns. Ich denke, Fördern ist viel wichtiger. Der Spaß kommt nämlich über die Erfolgserlebnisse. Ich hatte beispielsweise Schwierigkeiten in Mathe. Mein Vater hat lange versucht, mir das zu erklären. Irgendwann hat es aber Klick gemacht. Am Ende belegte ich sogar den Mathe-Leistungskurs.

Gab es da einen Trick?



Bagci: Nein. Irgendwann hatte ich einfach den Dreh raus. Mir wurde der Stoff aus zehn verschiedenen Perspektiven erklärt und eine war dann die richtige. Gerade die Geduld und der Perspektivwechsel waren für mich wichtig. Mit Latein war es ähnlich. Ich habe die Basics einfach nicht verstanden. Zuerst wurde mir das von jemandem erklärt, für den das alles sowieso pillepalle war. Erst als jemand kam und zehn Schritte weiter hinten anfing, wurde mir klar: Ah, das ist ein Dativ, das ein Genitiv! Das ist das Hauptproblem von manchen Lehrern. Sie müssen sich in die Lage von jemandem hineinversetzen, der den Sachverhalt im Gegensatz zu ihnen selbst eben noch nicht versteht.

Ist das auch der Kern von „Wissen macht Ah!“, von einem Ausgangspunkt her zu erklären, so als hätte man gar keine Ahnung?



Corrêa da Silva: Nein, ich denke nicht. Der Fokus liegt eher darauf, wie man mal auf eine neue Art an die Beantwortung einer Frage herangehen kann, sozusagen über einen neuen Blickwinkel. Das ist eher der Kern von „Wissen macht Ah!“ Ich mache das an einem Beispiel fest. Man kann fragen: Was macht eine Feuerwehr? Oder man kann sich die Frage stellen: Warum brennt ein Feuerwehrschlauch nicht? Wir nehmen uns also etwas, wo man noch nie so richtig drüber nachgedacht hat und beantworten dann automatisch die anderen Fragen zum Thema mit.

Was war in Ihrem Leben das größte Ah!- beziehungsweise Aha-Erlebnis?



Bagci: Oh, das ist sehr schwer. Denn jedes neue Aha-Erlebnis toppt das alte. Denn das ist ja das Lustige daran. Sobald man es verstanden hat, ist es superselbstverständlich. In einer Folge haben wir beispielsweise Strom erklärt. Da habe ich mir gedacht: Oh Mann, ich bin 27 und habe im Grunde erst jetzt verstanden, was Strom ist.

Corrêa da Silva: Für mich ist eine Antwort auch schwierig. Ich versuche mal ganz tief in meiner Kindheit nach meinem ersten Ah!-Erlebnis zu graben. (Sie denkt kurz nach) Ich glaube tatsächlich, als ich verstanden habe, dass Pflanzen auch lebende Wesen sind, war das richtig besonders. Denn man denkt ja, da steht nur ein Baum und den kann man ja absägen. Als ich aber verstanden habe, dass Pflanzen keine Sachen sind, da habe ich wochenlang auf meinem Schulweg ganz genau darauf geachtet, auf keine Pflanze, ja nicht einmal auf ein Blättchen zu treten. Die Folge war, dass ich dreimal so lange wie vorher auf meinen Schulweg unterwegs war. Das war ziemlich krass für mich! Mein aktuellstes Ah!-Erlebnis ist, dass ich Einsteins Relativitätstheorie verstanden habe. Die kann ich jetzt ziemlich kindgerecht erklären.

Na dann los!



Corrêa da Silva: E=mc² beschreibt nicht, wie Energie umgewandelt wird, sondern es beschreibt, woher die Energie in unserer Welt kommt, erklärt also, was in der Sonne passiert. Und wenn man das kapiert hat, ist das doch schon ziemlich gut, oder?

Zur Person: Tarkan Bagci, 27, ist Autor (Debütroman „Die Erfindung des Dosenöffners“), Podcaster und Moderator. Clarissa Corrêa da Silva, 31, moderierte „Wissen macht AH!“ (Kika: Montag, 19.25 Uhr, ARD: Samstag, 8.20 Uhr) seit 2018 zunächst mit Ralph Caspers, seit September ist Bagci an ihrer Seite. Außerdem gehört sie zum Moderatorenteam der „Sendung mit der Maus“.