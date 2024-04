Inmitten des Gardasee liegt die Isola del Garda. Auf der Insel lebt eine Familie, zudem werden Führungen, Musikkonzerte und Hochzeiten angeboten.

Im Gardasee und auch drumherum gibt es viel zu erleben. In der Nähe locken zahllose Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele, von denen einige besonders spektakulär sind. Etwa eine Safari-Tour, auf der wilde Tiere warten.

Der Gardasee selbst kann schwimmend durchquert werden oder per Schiffstour, mit Booten oder Stand-up-Paddle. Im Wasser selbst sind auch einige Tiere unterwegs, wie Schlangen, Fische und Krebse. Vorsicht: Manche der Tiere sind giftig.

Ein besonderes Highlight im See stellt die Isola del Garda dar. In diesem Text wird die größte Insel im größten See Italiens näher vorgestellt.

Isola del Garda: Lohnt sich ein Besuch der Insel im Gardasee?

Die Isola del Garda liegt nahe der Westküste des Gardasee, vor San Felice del Benaco und Portese. Sie erstreckt sich langgezogen von West nach Ost.

Wie das Portal gardasee.de berichtet, wird die Isola del Garda von der Familie Borghese Cavazza bewohnt. Diese gestattet auch Besuchern, auf das Eiland zu kommen. Darauf wird einiges geboten, sodass ein Trip auf die Insel lohnenswert ist.

Führungen mit Weinverkostung und Villenbesichtigung auf der Isola del Garda

Laut der offiziellen Homepage isoladelgarda.com finden von April bis Oktober täglich außer montags Führungen statt. Eine Buchung wird vorausgesetzt, los geht es an verschiedenen Häfen. Die Führungen, die durch die englischen und italienischen Gärten und einen Teil der Villa gehen, werden auf Italienisch, Englisch und Deutsch angeboten.

Zudem gibt es eine Wein- und Olivenöl-Verkostung, auch ein Begrüßungsgetränk gehört zum Programm. Spontanen Besuchern wird empfohlen, sich zu informieren, in welcher Sprache die Führung angeboten wird, da die Reiseleiter aufgrund der Buchungen bereits am Vortag zugewiesen werden.

Der Inselaufenthalt dauert zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Für die Fahrt zur Insel werden je nach Abfahrthafen 15 bis 40 Minuten veranschlagt.

Als tierische Begleiter sind in der Villa nur kleine Hunde erlaubt, die auf dem Arm oder in der Tasche getragen werden können. Besitzer von größeren Hunden müssen während der 15 bis 20 Minuten, in denen sich die Gruppe im Inneren aufhält, draußen warten.

Schatzsuche für Kinder und Golfwagen für körperlich Beeinträchtigte

Für Kinder lohnt sich die Tour besonders wegen eines Zauberwalds im Inselpark. Versprochen werden neue Farben und Düfte, die den Kleinen in Erinnerung bleiben. Auch eine botanische Schatzsuche wird angeboten, um Kindern spielerisch die Natur näherzubringen.

Sollten Teilnehmer körperlich beeinträchtigt sein, wird dazu geraten, dies rechtzeitig mitzuteilen. Während die Besucher selbständig auf das Boot gelangen müssen, gibt es auf der Insel drei Treppen mit etwa 25 Stufen, die im Fall der Fälle mit einem Golfwagen umfahren werden können.

So kann zumindest die Terrasse besucht werden, die Villa ist jedoch nur über Treppen erreichbar. Wegen des unebenen Geländes raten die Organisatoren von der Nutzung eines Elektrorollstuhls ab.

Auch Geschenkgutscheine für die Führungen werden angeboten, sodass sich der Inselbesuch auch verschenken lässt. Wer einmal mit einem gemieteten Boot vorbeikommt, sollte sich auf keinen Fall selbst auf die Insel einladen: Private Besuche sind nicht gestattet.

Isola del Garda: Auch Hochzeiten sind möglich

Es ist auch möglich, auf der Isola del Garda zu heiraten. Als besonderes Ambiente werden die Loggia und die Bourgaonville-Terrasse an der Villa, der italienische Garten, die Grotten, die Muragione-Terrasse, der Park, das Bootshaus und der Turm am Hafen hervorgehoben. Teilweise bietet sich Platz für bis zu 120 Personen, dies ist jedoch wetterabhängig.

Im Repertoire sind sowohl standesamtliche als auch symbolische Trauungen. In der Kirche der Insel sind jedoch keine religiösen Hochzeiten erlaubt. Für die Verköstigung sorgen Cateringunternehmen, mit denen die Inselbewohner zusammenarbeiten, da es auf der Isola del Garda keine Küche gibt.

Exklusiv genutzt werden kann die Insel nur an Samstagen. Die Gäste werden mit halb überdachten Booten auf die Isola del Garda gebracht, Braut und Bräutigam bekommen ein kleines Boot ihrer Wahl.

Bei Feiern muss die Musik um 0:30 Uhr abgestellt werden, das letzte Boot legt um 1 Uhr ab.

Musikkonzerte inklusive Bootsfahrt auf die Insel

Von Mai bis Oktober finden zudem im Rahmen eines Konzertsommers regelmäßige Konzerte statt. Auf der offiziellen Homepage der Isola del Garda werden folgende Events aufgeführt, wobei der Preis eine Bootsfahrt, eine kleine Führung und ein Willkommensgetränk beinhaltet (Stand: 4. April 2024):

Tagesbesuch mit Musik von Laura Masotto auf der Geige am 6. April 2024 für 36 Euro (Abfahrt vom Hafen von Portese um 14 Uhr)

Tagesbesuch mit dem Duo Cello ( Francesca Bongiorni ) und Klavier ( Marta Caracci ) am 20. April 2024 für 36 Euro (Abfahrt vom Hafen von Portese um 14 Uhr)

) und Klavier ( ) am 20. April 2024 für 36 Euro (Abfahrt vom Hafen von Portese um 14 Uhr) Tagesbesuch mit Musik von Irina Mashkova am Klavier am 4. Mai 2024 für 36 Euro (Abfahrt vom Hafen von Portese um 14 Uhr)

Abendbesuch mit akustischer Musik – Trio The Martones am 18. Mai 2024 für 36 Euro (Abfahrt vom Hafen von Portese um 17 Uhr, Rückkehr gegen 20 Uhr)

Martones am 18. Mai 2024 für 36 Euro (Abfahrt vom Hafen von Portese um 17 Uhr, Rückkehr gegen 20 Uhr) Hafenkonzert – Caroline Schmidt-Polex am 4. Oktober für 36 Euro (Abfahrt vom Hafen von Portese um 16.30 Uhr)

Isola del Garda: Kunst in der Villa und im Grünen

Die berühmte Villa wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom Architekten Luigi Rovelli entworfen. Im Inneren wird ein Gemälde von Carlo Carloni aus dem 18. Jahrhundert angepriesen. Im Grün der Insel finden sich einheimische und exotische Pflanzen.

In den Gärten stehen auch Skulpturen von Gianluigi Zambelli, die als "Wächter des Gartens" bekannt sind. Auch in der Villa selbst sind Kreationen des Valsabbino-Künstlers zu bestaunen.

Nach Angaben der Insel-Homepage beherbergte die Isola del Garda bereits Persönlichkeiten wie den Heiligen Franziskus von Assisi, den Heiligen Antonius von Padua und Dante Alighieri. Außerdem nutzten Piraten die Isola del Garda als Zufluchtsort, betende Mönche als Einsiedelei und eine savoyische Garnison als Hauptquartier.

Übrigens: Auf der Insel kann man zwar nicht übernachten, aber rund um den Gardasee schon. Dort finden sich zahllose Hotels und Campingplätze, aber auch Strände und Cafés, hochwertige Restaurants und Radtouren. Und diverse Geheimtipps.