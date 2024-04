Gardasee: Diese Notrufnummern müssen Sie kennen

Für den Ernstfall sollte man auch im Urlaub den Notruf parat haben. Hier sind die wichtigsten Notrufnummern am Gardasee in Italien.

Wer endlich sein Urlaubsparadies im Luxus-Hotel, am Campingplatz direkt am See oder auch an der "Glamping-Stelle" am Largo die Garda in Italien erreicht hat, kann eines nicht gebrauchen: Eine Autopanne, einen Diebstahl oder gesundheitliche Beschwerden.

Manchmal tritt dennoch zum ungünstigsten Zeitpunkt ein Erste-Hilfe-Notfall ein, auch am Gardasee, dem Lieblingssee der Deutschen. Bevor Sie in Panik geraten, weil Sie nicht wissen, was in der norditalienischen Fremde zu tun ist, ist es ratsam ein paar Notrufnummern zu kennen. Wir haben Ihnen die wichtigsten Nummern für Notfälle sowie von Polizei- und Notrufstellen rausgesucht.

Notrufnummern am Gardasee: Notrufe

Am Gardasee gelten die in ganz Italien standardisierten Notrufnummern. Diese sollten ausschließlich im Notfall angerufen werden.

Notrufe generell: 113

Polizei : 112

: 112 Erste Hilfe bzw. gesundheitlicher Notfall: 118

Feuerwehr : 115

: 115 Küstenwache: 1530

Notrufnummern am Gardasee: Erste Hilfe

Die einzelnen Gemeinden um den Gardasee haben teilweise eigene Erste-Hilfe-Nummern. Diese sind geeignet als Anlaufstelle für gesundheitliche Probleme, die nicht den Notruf über 118 erfordern. Manche Erste-Hilfe-Stellen haben mehrere Nummern:

Riva del Garda :0464 554004

:0464 554004 Malcesine : 045 6589380 und 045 6589342

: 045 6589380 und 045 6589342 Arco : 0464 582222

: 0464 582222 Brenzone: 045 6589380 und 045 7420394 und 6296222

Torri del Benaco: 045 6589342

Garda: 045 7241285

Bardolino: 045 7241285

Lazise : 045 7553329

: 045 7553329 Peschiera : 045 6449111 und 045 7553329

: 045 6449111 und 045 7553329 Limone: 0365 954062

Gargnano : 0365 71114

: 0365 71114 Salò : 0365 2971

: 0365 2971 Desenzano: 030 91451

Notrufnummern am Gardasee: Polizei

Dies sind die Notrufnummern der Carabinieri - der italienischen Polizeistellen in den jeweiligen Gemeinden. Im Falle eines Notfalls, sollte dennoch lieber die Notrufnummer 112 gewählt werden.