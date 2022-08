Digga, slay oder smash: Was wird das Jugendwort des Jahres 2022?

Aktuell wird das Jugendwort des Jahres 2022 gesucht. Der ein oder andere Begriff dürfte den meisten bekannt sein. Aber was bedeutet gommemode? Wir erklären die Top 10.

Gommemode, slay oder smash - haben Sie diese Wörter schon einmal gehört? Neben sieben anderen Begriffen stehen sie aktuell zur Wahl zum Jugendwort des Jahres 2022. Jeder kann an der Abstimmung des Langenscheidt-Verlags teilnehmen. Damit Sie auch wissen, was die Begriffe bedeuten, finden Sie hier eine Auflistung mit einer kurzen Erklärung.

Jugendwort des Jahres 2022: Diese Begriffe stehen zur Wahl

Gommemode: unendlich stark oder unbesiegbar

SIU(UUU): Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert

Smash: mit jemandem etwas anfangen (vom Spiel "Smash or Pass")

wild/wyld: heftig, krass

Digga/Diggah: Kumpel, Freund oder Freundin

Macher: jemand, der oder die Dinge umsetzt ohne zu zögern

Bodenlos: schlecht, mies, unglaublich

Slay: wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht

Sus: suspekt, verdächtig (vom Spiel "Among Us")

Bre/Bro/Bruder: Kumpel, Freund oder Freundin

Langenscheidt-Verlag kürt Jugendwort des Jahres 2022

Der Langenscheidt-Verlag sucht jedes Jahr das Jugendwort des Jahres. Dabei soll es sich um einen Begriff handeln, der die Jugend im jeweiligen Jahr geprägt hat. In einer ersten Runde konnten Jugendliche ihr liebstes Wort einreichen. Nun wurde eine Auswahl aus den zehn meistgenannten Begriffen veröffentlicht. Die Abstimmung läuft noch bis zum 13. September. Danach werden die Top 3 festgelegt. Dann gibt es eine letzte Voting-Phase, in der bis zum 18. Oktober abgestimmt werden kann. Am 25. Oktober wird dann das Jugendwort des Jahres 2022 bekannt gegeben.

Cringe war Jugendwort des Jahres 2021

Im vergangenen Jahr gewann der Begriff Cringe die Abstimmung des Langenscheidt-Verlags. Das Wort beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes und setzte sich in einem finalen Voting mit 42 Prozent der Stimmen durch. Manche Begriffe, die in diesem Jahr zur Wahl stehen, waren auch schon 2021 in den Top 10. Digga, wild und auch sus schafften es beispielsweise schon im vergangenen Jahr unter die zehn beliebtesten Begriffe.