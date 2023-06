US-Behörden bestätigen: Schauspieler Julian Sands ist tot

Er war fünf Monate vermisst, nun gibt es Klarheit: Julian Sands ist tot. der Schauspieler war zu einem Gipfel aufgebrochen, aber nie zurückgekehrt.

Seit fünf Monaten galt Julian Sands als vermisst, nun die traurige Gewissheit: Der britische Schauspieler ist tot. Die US-Behörden bestätigten den Tod des 65-Jährigen, der nach einem Ausflug zum Mount Baldy im Süden Kaliforniens nicht wiedergekehrt war. Am vergangenen Sonntag hatten Wanderer nahe des Berges menschliche Überreste gefunden. Diese wurden gerichtsmedizinisch untersucht. Es konnte dabei nachgewiesen werden, dass sie von Sands stammen.

Julian Sands: Todesursache noch unklar

Die Todesursache konnte noch nicht geklärt werden. Klar ist, dass Sands ein begeisterter Bergsteiger und Wanderer war. Er hatte sich öfters auf derartige Trips wie dem zum Mount Baldy begeben. In einem Interview mit dem Guardian hatte der Brite vor rund drei Jahren gesagt, dass er am glücklichsten sei, wenn er "an einem herrlich kalten Morgen in der Nähe eines Berggipfels" sei. Anfang der 90er-Jahre hat er in den südamerikanischen Anden laut eigener Aussage einen heftigen Sturm nur knapp überlebt. Drei seiner Begleiter seien demnach gestorben.

Ein Traum des Schauspielers bleibt nun unerfüllt: Sands wollte einen der hohen Gipfel im Himalaya besteigen. Am 13. Januar war der Schauspieler von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Er war mit dem Ziel aufgebrochen, den Gipfel des Mount Baldy zu erreichen, der sich östlich von Los Angeles mehr als 3000 Meter in die Höhe reckt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Julian Sands ist tot: Rettungsteams hatten den Schauspieler vergeblich gesucht

Nach der Vermisstenmeldung hatten Rettungsteams die Bergregion rund um Los Angeles abgesucht. Diese war zum Zeitpunkt der Suche im Januar von Eis und Schnee bedeckt. Bei der Suche wurden auch Helikopter und ein Flugzeug eingesetzt, sie blieb allerdings erfolglos. Im Winter wird die Region oftmals von schweren Stürmen heimgesucht. Da das schlechte Wetter anhielt, wurde die Suchaktion nach 24 Stunden abgebrochen. Es bestand die Gefahr von Lawinen.

Sands hatte hatte in England eine klassische Schauspielausbildung genossen. Danach erlangte er in dem Film "Zimmer mit Aussicht" größere Bekanntheit. In der Folge wirkte er immer wieder in Horrorfilmen mit. Sands übernahm auch in anderen Filmen und Serien bekannte Rollen. Er stand unter anderem für "Dexter", "Ocean's 13", "The Killing Fields", "Naked Lunch", "Smallville", "Leaving Las Vegas" und "24" vor der Kamera. Seine jüngste Rolle hatte er in "What/If" bekleidet.

Der Brite lebte zum Zeitpunkt seines Todes mit seiner Frau, der Schriftstellerin Evgenia Citkowitz, in seiner Wahlheimat Los Angeles. Sands hinterlässt drei Kinder.