Polizei nimmt Jugendlichen nach Tod eines Sechsjährigen fest

In Pragsdorf bei Neubrandenburg hat die Polizei nach dem Tod eines sechsjährigen Jungen einen 14-Jährigen festgenommen. Er soll soll den Jüngeren erstochen haben.

In Pragsdorf in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei im Fall eines getöteten Sechsjährigen einen 14-Jährigen festgenommen. Wie eine Gerichtssprecherin gegenüber der Deutschen Presseagentur sagte, sei der 14-Jährige nun in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen ihn besteht ein dringender Tatverdacht.

Bei dem 14-jährigen Tatverdächtigen handelt es sich um die letzte Person, der den getöteten Jungen am 14. September lebendig gesehen habe. Bei Befragungen habe er sich in Widersprüche verstrickt, erklärte die Polizei.

Zu den Widersprüchen bei der Befragung kommt hinzu, dass nahe des Tatorts ein Messer gefunden mit DNA-Spuren gefunden wurde, die laut Polizei die "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem 14-Jährigen" zugeordnet werden können. An dem Messer wurde außerdem Blut und Faserspuren des sechsjährigen Opfers entdeckt. Als der 14-Jährige dem Haftrichter vorgeführt wurde, habe er in Absprache mit seinem Anwalt keine Angaben mehr gemacht.

Getöteter Junge aus Pragsdorf kehrte nicht vom Spielen zurück

Der getötete sechsjährige Junge ist am 14. September nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause in Pragsdorf zurückgekehrt. Er war zum Spielen verabredet. Die Eltern meldeten ihn daraufhin als vermisst. Am Abend des 14. Septembers wurde der Junge stark verletzt mit Stichverletzungen an einem Bolzplatz gefunden. Versuche, ihn zu reanimieren, blieben erfolglos.

Der Bürgermeister von Pragsdorf, Ralf Opitz, zeigte sich erleichtert, dass ein Tatverdächtiger gefunden wurde. "Das ist erstmal eine Erleichterung für alle Bewohner, aber Fragen bleiben.Was gehe in einem Menschen vor, dass er einen Sechsjährigen töte?" (mit dpa)