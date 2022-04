Kathedrale in Paris

13.04.2022

Wie ein digitaler Zwilling beim Wiederaufbau von Notre-Dame hilft

Plus Vor drei Jahren ging das Pariser Wahrzeichen Notre-Dame in Flammen auf. Beim Wiederaufbau der berühmten Kathedrale kommt modernste Technologie zum Einsatz.

Von Birgit Holzer

Wie soll man das Entsetzen beschreiben, das Gaël Hamon empfand, als er die Flammen über Notre-Dame lodern sah? Als Rauch zwischen den Zwillingstürmen der Kathedrale und aus dem Dach aufstieg und sich der Himmel rosarot färbte, während es allmählich Nacht in Paris wurde. Irgendwann stürzte der hölzerne Vierungsturm, den der Architekt Eugène Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert hinzugefügt hatte, in die Tiefe, und in Hamon, dem gelernten Steinmetz, stieg eine gewaltige Wut auf. „850 Jahre lang ist es gelungen, Notre-Dame zu erhalten“, sagt er heute. „Und ausgerechnet meine Generation hat es zu verantworten, dass die Kathedrale brannte. Ich konnte es nicht fassen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen