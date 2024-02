Gardasee: Fünf der besten Hotels mit Kinderprogramm

Der Gardasee ist ein populäres Reiseziel für Deutsche mitsamt Nachwuchs. Wir verraten, welche Familienhotels besonders gut geeignet scheinen.

Der Gardasee ist prächtig, von Deutschland aus relativ schnell zu erreichen und daher für uns ein beliebtes Urlaubsziel. Aus dem Süden der Bundesrepublik dauert die Anreise per Auto, Zug oder anderen Verkehrsmitteln gerade mal einige Stunden und bei optimaler Verkehrslage erreicht man in Windeseile den beschaulichen Lago di Garda.

Mit Kindern ist der Transfer in Richtung Gardasee ein Stück weit aufwendiger, schließlich müssen mehr Sachen vorbereitet werden und zuweilen das Nervenkostüm mehr strapaziert. Nichtsdestotrotz lassen sich am Zielort italienisches Flair und Sehenswürdigkeiten genießen, dazu eine schöne Zeit mit der Familie verbringen. Dafür stehen zahlreiche Hotels als Unterkunft zur Verfügung, die für Reisen mit dem Nachwuchs besonders geeignet sind, wenn es nach den Reiseportalen geht. Hier fünf der besten Familienhotels am Gardasee.

Hotel Caravel (Limone sul Garda): Unterkunft in "malerischer" Umgebung

Geht es nach Holidaycheck, ist das Hotel Caravel am Westufer des Gardasees eine Reise wert. Es gibt mehrere Pools (davon einer beheizt), Kinderanimation, einen laut dem Reiseportal "großzügigen" Spielplatz und Erwachsene können sich - so es die Kleinen denn geschehen lassen - in die Sauna begeben, Sport treiben oder einfach die Umgebung mitsamt Seeufer genießen. Das Hotel Caravel befindet sich eigenen Angaben zufolge inmitten einer zwei Hektar großen Gartenanlage mit Blick auf den Gardasee. Für die Verpflegung sorgen auf Wunsch ein Restaurant, eine Bar oder auch der Zimmerservice. Ein Blick auf die Bewertungen bei Booking.com und Co. zeigt, dass ein Großteil der Gäste zufrieden mit dem Aufenthalt und dem vorhandenen Angebot ist.

Bewertungen Holidaycheck : 5,8 von 6

: 5,8 von 6 Bewertungen Booking.com : 8,9 (Fabelhaft)

: 8,9 (Fabelhaft) Rezensionen Google : 4,8 von 5

Du Lac et Du Parc Grand Resort (Riva del Garda): Großes Anwesen am Nordufer

Am Nordufer des Gardasees ist das Du Lac et Du Parc Grand Resort angesiedelt. Für das vollumfängliche Wohl der ganzen Familie scheint auf dem sieben Hektar großen Areal gesorgt zu sein: Zum Speisen gibt es verschiedene Restaurants sowie eine Bar, außerdem eine Menge unterschiedlicher Freizeitbeschäftigungen: Spielplätze, mehrere Swimmingpools mit Planschbecken, einen Kinderclub mit Minidisco sowie diverse Wassersportangebote. Für Erwachsene kommen Fitness- und Wellness-Möglichkeiten hinzu. Die Stadt Riva del Garda ist einen Kilometer entfernt, dazu gibt es unzählige Ausflugsziele, die mit dem Auto oder teilweise auch dem Fahrrad gut erreichbar sind. In den Bewertungen wird der dazugehörige Park zum Spazieren und Entspannen positiv bewertet. Zwar scheint Luxus geboten, dafür gibt es jedoch Kritik für zu hohe Preisen der Unterkunft, in Sachen Übernachtung als auch Verpflegung.

Bewertungen Holidaycheck : 5,8 von 6

: 5,8 von 6 Bewertungen Booking.com : 9,0 (Hervorragend)

: 9,0 (Hervorragend) Rezensionen Google : 4,6 von 5

Hotel Savoy Palace (Riva del Garda): "Herzhaft" und mit vielfältigem Angebot

150 Meter zu Fuß vom Strand von Riva del Garda ist das Savoy Palace Hotel entfernt, das den Angaben zufolge zu ausgedehnten Spaziergängen an der Promenade einlädt. Die Unterkunft wirbt mit kinderfreundlichen Aktivitäten (zum Beispiel Spielplatz), Swimmingpools mit Whirlpool und einer Happy Hour an der Bar. Für Kids gibt es zudem Betreuungsmöglichkeiten mitsamt Animation sowie sportliche Betätigungen (Fitness, Fahrradfahren) oder auch Tischtennis, Tischkicker und mehr. Kulinarisch scheint das Angebot reichhaltig, das Hotel Savoy verspricht ein "herzhaftes Frühstück" (Booking.com) und spezielle Menüs für den Nachwuchs. Auch für Wellness und Entspannung im "großen, mit Olivenbäumen, Palmen und Rosen" gesäumten Garten scheint gesorgt. Positiv hervorgehoben wird in den Bewertungen mitunter die ruhige Lage.

Bewertungen Holidaycheck : 5,5 von 6

: 5,5 von 6 Bewertungen Booking.com : 8,4 (sehr gut)

: 8,4 (sehr gut) Rezensionen Google : 4,6 von 5

Active & Family Hotel Gioiosa in Riva del Garda: Familienunterkunft in den Bergen

Nördlich und drei Kilometer von Riva del Garda entfernt befindet sich das Active & Family Hotel Gioiosa (zu deutsche "Freude"). Auch diese Unterkunft bietet laut Holidaycheck für Familien "eine breite Palette" an Möglichkeiten, einen angenehmen und bewegungstüchtigen Urlaub zu verbringen. Es gibt einen Außenpool mit Nichtschwimmerbereich, in dem auch Kleinkinder Spaß haben. Kinderclubs in mehreren Altersgruppen mit Animateuren versüßen den Kleinen den Aufenthalt, außerdem erwähnt das Reiseportal ein "Science Lab" (wissenschaftliches Labor), in dem 6- bis 10-Jährige Experimente durchführen. Was den Kleinen neben Planschen noch Spaß macht: Toben auf dem Spielplatz und Minigolf spielen. Von den Balkons des Gioiosa-Hotels gibt es Berg- und/oder Seeblick, zudem dem Vernehmen nach einen Wasserfall in der Nähe. Auch für Wandern oder Ausflüge mit dem Fahrrad ist die Gegend geeignet.

Bewertungen Holidaycheck : 5,9 von 6

: 5,9 von 6 Bewertungen Booking.com : 9,1 (Hervorragend)

: 9,1 (Hervorragend) Rezensionen Google : 4,8 von 5

Hotel Le Torri del Garda: Beschauliche Lage, viele Optionen

Für Holidaycheck handelt es sich um die "vielleicht kinderfreundlichste" Unterkunft am Gardasee, auch andere Reiseportale veröffentlichen gute Bewertungen über das le Torri del Garda. Ein gewinnbringender Aspekt des nahe Ostufer gelegenen Kinderhotels (oberhalb dem Städtchen Torri del Benaco): Kinder werden bei der Betreuung in drei Altersgruppen unterteilt, auf dem Programm stehen demnach künstlerische Aktivitäten sowie abenteuerliche wie zum Beispiel Schatzsuchen. Dazu werden Shows für Jung und Alt angeboten, Fußballspiele, Fahrräder, Spielzimmer und Badespaß für Schwimmer und Nichtschwimmer. Auch beim Speisen wird das Kindeswohl berücksichtigt: Das Familienhotel für den Gardasee-Urlaub verspricht kinderfreundliche Gerichte. Für Eltern und andere Erwachsene stehen in der 4-Sterne-Anlage Angebote wie Sauna, Wellness, Fitness oder Massagen bereit.

Bewertungen Holidaycheck : 5,8 von 6

: 5,8 von 6 Bewertungen Booking.com : 8,7 (Fabelhaft)

: 8,7 (Fabelhaft) Rezensionen Google : 4,6 von 5

Übrigens: In unserer Übersicht erfahren Sie, wie warm das Wasser des Gardasees aktuell ist. An einigen Stellen des Gardasees kam es zu Sichtungen von Bär, Wolf und Luchs.Im und um den Gardasee leben Schlangen - zwei von ihnen sind sogar giftig.