Tote im Kofferraum entdeckt - Verdächtiger festgenommen

In Regensburg entdeckte die Polizei eine 19-Jährige tot im Kofferraum; ein 55-Jähriger wurde festgenommen.

Im Fall einer in einem Kofferraum entdeckten Toten in Regensburg hat die Polizei einen 55-Jährigen festgenommen. Er stehe im Verdacht, die 19-Jährige getötet zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Polizisten hatten die Tote aus dem oberpfälzischen Landkreis Cham am Samstag im Kofferraum eines Autos entdeckt, das in der Tiefgarage eines Baumarkts stand. Passanten hatten zuvor gemeldet, dass die Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen sei.

Der 55-Jährige wurde nach Polizeiangaben am Samstagabend festgenommen. Bei dem Wagen handelt es sich laut Polizei um das Auto der Eltern der 19-Jährigen.

