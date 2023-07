Landkreis Ravensburg

vor 32 Min.

63-Jähriger zündet Bibeln auf Altar in Kirche an

Ein 63-Jähriger hat in Isny zwei Bibeln angezündet. Der Grund für die Brandstiftung ist noch unklar.

In Isny im Allgäu setzte ein Brandstifter Bibeln in einer Kirche in Brand. Zunächst mussten Feuerwehrleute den Mann festhalten, bevor ihn die Polizei festnahm.

