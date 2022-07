Umstrittenes Ballermann-Lied "Layla" ist offizieller Sommerhit 2022

Der Ballermann-Song "Layla" wurde zum offiziellen Sommerhit 2022 gekürt. Der Hit sorgt seit Wochen für Debatten um Sexismus und Kunstfreiheit.

Der Ballermann-Hit "Layla" hat seit Wochen die Schlagzeilen sicher. Zunächst stürmte er an die Nummer eins der deutschen Charts, dann wurden Sexismusvorwürfe gegen den Song laut und er wurde bei Volksfesten verboten. Nun folgen wieder positive Nachrichten für die Interpreten DJ Robin und Schürze: "Layla" wurde offiziell zu Deutschlands Sommerhit 2022 gekürt. Das teilte das GfK Entertainment am Donnerstag mit.

"Layla" über 60 Millionen mal gestreamt

Das Marktforschungsunternehmen machte öffentlich, dass der Party-Hit, der seit fünf Wochen an der Spitze der deutschen Charts steht, mehr als 60 Millionen Mal gestreamt wurde.

"An 'Layla' führt in diesem Sommer kein Weg vorbei", kommentierten die offiziellen Charts-Ermittler aus Baden-Baden ihre Entscheidung: "Die repräsentativen Streaming- und Verkaufsdaten ergeben in diesem Jahr ein eindeutiges Bild."

Ballermann-Hit "Layla" stößt Sexismus-Debatte und Debatte um Kunstfreiheit an

Der Song "Layla" wird seit Wochen kontrovers diskutiert, was vor allem mit dem Text zu tun hat. DJ Robin und Schürze besingen in dem Lied eine "Puffmama" namens "Layla". Diese sei "schöner, jünger, geiler". Die Stadt Würzburg hatte den Ballermann-Hit aus dem Bierzelt verbannt und in der Folge hatten mehrere Feste und Veranstaltungen nachgezogen. Auch auf der Wiesn 2022 soll "Layla" nicht gespielt werden.

Das Duo DJ Robin und Schürze (links) kann die Sexismus-Debatte um "Layla" nicht nachvollziehen. Foto: Paul Pasytsch/Summerfield Records, dpa

"Layla" stieß nicht nur eine Sexismus-Debatte los, sondern auch eine über die Kunstfreiheit und angebliche Zensur. "Es geht bei dem Song 'Layla' nicht um eine Prostituierte, es geht um eine Puffmutter. Die passt auf die Prostituierten auf und leitet den Puff. Daher kommt in dem Lied kein Sexismus vor", wehrte sich DJ Robin bei der Bild gegen die Vorwürfe.