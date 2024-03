Heidi Klum sieht Co-Jurorin Sofía Vergara auch privat

Klum und Vergara sind bei der 19. Staffel der US-Castingshow "America's Got Talent" wieder als Jurorinnen dabei. Die beiden verbringen auch nach der Arbeit Zeit zusammen, verriet Klum nun.

Heidi Klum verbringt nach eigenen Worten auch privat viel Zeit mit "America's Got Talent"-Kollegin Sofía Vergara (51). "Wir gehen eigentlich immer essen, oder ich bin bei ihr zu Hause", sagte die 50-Jährige dem Portal "ET Online" bei einem Live-Event in Pasadena anlässlich der neuen Staffel der US-Casting-Show. Sie machten "Mädchensachen" zusammen, wurde Klum weiter zitiert.

Klum und Vergara sind bei der 19. Staffel wieder als Jurorinnen dabei. Die neue Staffel soll im Mai auf dem US-Sender NBC starten. Klum ist im deutschen Fernsehen zurzeit als Gastgeberin der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" zu sehen.

(dpa)