Heidi Klum über Halloween '23: Kostümpläne fast gescheitert

In welchem Kostüm wird Heidi Klum dieses Mal am 31. Oktober Halloween feiern? Das ist immer ein großes Geheimnis. Dieses Jahr scheint es jedoch Schwierigkeiten zu geben.

Halloween-Fan Heidi Klum hat nach eigenen Worten diesmal derart Schwierigkeiten bei ihrer Kostümierung gehabt, dass für sie die gesamte Gruselnacht auf der Kippe stand. "Ich hatte es wirklich schwer. Es liefen Dinge schief, manches hat nicht funktioniert", erzählte die 50-Jährige, die seit vielen Jahren bekannt für ihre Halloween-Partys und ausgefallenen Kostüme ist, dem US-Magazin "People".

Mal habe es Lichtblicke gegeben, dann seien die Dinge wieder "furchtbar" gelaufen, führte das Model aus. Sie habe sogar darüber nachgedacht aufzugeben und dieses Jahr auf ihrer eigenen Party nicht zu erscheinen, berichtete Klum.

"Ich dachte mir, vielleicht komme ich einfach gar nicht und ihr tut so, als ob ich da wäre", sagte Klum. Sie habe sich überlegt: "Ich habe keinen Plan B, also kann ich nicht kommen. Ich muss mich an diesem Tag krankmelden", sagte Klum. Inzwischen sei sie aber wieder optimistisch: "Es wird klappen." Halloween ist am 31. Oktober.

Klums spektakuläre und aufwendige Halloween-Kostüme werden jedes Jahr mit Spannung erwartet. Letztes Jahr wurde sie als Riesenwurm zum Hit in sozialen Medien. Davor hatte sie sich schon mal zu einem Werwolf, Alien oder einer deutlich gealterten Version ihrer selbst verwandeln lassen.

(dpa)