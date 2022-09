"Local Hero": Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten?

Mit "Local Hero" bringt Pro7 eine neue Traveltainment-Sendung an den Start. Wir stellen die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Andere Länder, andere Sitten - so lässt sich die Prämisse der neuen Sendung "Local Hero" auf Pro7 grob herunterbrechen. In Paaren reisen die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedene Länder und lernen die länderspezifischen Tradtionen und Bräuche kennen.

Wen der Sender ins Ausland schickt und in welchen Konstellationen die Promis auf Tour gehen, erfahren Sie hier: Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten von "Local Hero" vor.

Kandidaten von "Local Hero": Welche Promis sind als Teilnehmer dabei?

Nikeata Thompson

Die 42-jährige Nikeata Thompson ist in England geboren und kam bereits als Kind nach Deutschland. Ihre Karriere startete sie als Tänzerin und trat mit Künstlern wie Jan Delay oder Seeed auf. Inzwischen leitet Thompson ihre eigene Agentur für Tänzerinnen und Tänzer, die NT Agency.

Im deutschen Fernsehen war die Choreografin bereits in verschiedenen Formaten zu sehen, beispielsweise als Coach in "Catch! Academy", als Jury-Mitglied bei "Got to Dance", "Got to Dance Kids" und "Masters of Dance". Von 2016 bis 2022 trainierte Nikeata Thompson die angehenden Models bei "Germany´s next Topmodel" und bereitete sie auf den Laufsteg vor.

Bei "Local Hero" tritt sie gemeinsam mit Jenke von Wilmsdorff an, für die beiden geht es nach Mexiko - welche Aufgaben sie dort absolvieren müssen, um "Local Hero" 2022 zu werden, erfahren Sie in unserem Artikel über die Sendetermine von "Local Hero".

Jenke von Wilmsdorff

Den Mitstreiter von Nikeata Thompson kennen die meisten wohl von seinen zahlreichen Fernseh-Experimenten: In der Sendung "Das Jenke-Experiment" hat sich von Wilmsdorff zahlreichen Selbstexperimenten unterzogen, oftmals zu gesellschaftlichen Themen wie Alkoholmissbrauch. Seit 2020 arbeitet Jenke von Wilmsdorff mit dem Sender von "Local Hero" zusammen, nämlich Pro7: Auch dort gibt es Formate, die Experimente im Selbstversuch beinhalten, wie zum Beispiel das "Jenke Experiment Psyche".

Bei der ersten Folge von "Local Hero" ist von Wilmsdorff an der Seite von Nikitea Thompson im Kampf um den Titel.

Edin Hasanovic

Der 30-jährige Schauspieler hatte seinen Durchbruch 2012 in dem Kinofilm "Schuld sind immer die Anderen". Für seine Rolle als jugendlicher Gewalttäter erhielt er diverse Auszeichnungen und Nominierungen für Fernseh- und Darstellerpreise.

Seitdem war Hasanovic immer wieder in Fernsehfilmen und -serien zu sehen. 2019 erschien die Serie "Skylines" auf Netflix, in der Hasanovic ebenfalls mitwirkte und sein Schauspiel mit einem Grimme-Preis 2020 ausgezeichnet wurde.

In der zweiten Folge "Local Hero"geht Hasanovic im Rennen um den Titel als "Local Hero" ein an den Start.

Ken Duken

An der Seite von Edin Hasanovic steht Schauspieler-Kollege Ken Duken. Duken war bereits in zahlreichen Fernsehproduktionen ("Polizeiruf 110", "Tatort") und Kinofilmen zu sehen: Der bekannteste Streifen mit Duken, der hierzulande über die Leinwände flimmerte, dürfte "Inglourious Basterds" gewesen sein. Dort verkörperte er einen deutschen Soldaten. 2020 erschien die Serie "The Professionals", in der Duken gemeinsam mit Brendan Fraser ("Die Mumie") drehte. Gemeinsam mit bzw. gegen Edin Hasanovic darf sich Ken Duken um den Titel als "Local Hero" bemühen.

Wigald Boning

Boning ist Komiker, Musiker, Synchronsprecher und Fernsehmoderater - mit einer solchen Bandbreiten an Beschäftigungsfeldern dürfte der Mann den meisten Menschen zumindest ein Begriff sein. Bekannt ist er unter anderem aus der Sendung "RTL Samstag Nacht" aus den 90ern, seiner Mitwirkung am Musik-Duo "Die Doofen" mit Olli Dittrich oder aus den verschiedenen Formaten rund um "Genial daneben".

Bei "Local Hero" tritt er gegen Verona Pooth an.

Verona Pooth

Verona Pooth kennt man ebenfalls aus dem deutschen Fernsehen, wo sie verschiedene Formate (z.B. "Veronas Welt", "Peep!") moderierte. Anfang der 90er hatte Pooth einen Sommerhit in den Charts in einigen Ländern Europas: Ritmo de la Noche. Außerdem nahm sie an verschiedenen Schönheitswettbewerben teil und gewann auch den Titel der Miss Germany.

Ob sich Verona Pooth auch den Titel als "Local Hero" sichern kann, wird sich zeigen.

Thomas Hayo

Thomas Hayo kennen die meisten vermutlich aus seiner Tätigkeit als Jury bei "Germany´s next Topmodel". Von 2011 bis 2018 war er an der Seite von Heidi Klum aktiv. Ansonsten ist Hayo Creative Director und betreut Werbekampagnen von Marken wie Levi´s, Reebok und Johnny Walker. Für seine Arbeiten wurde er mit branchenspezifischen Preisen ausgezeichnet.

Bei "Local Hero" heißt sein Kontrahent Michael Michalsky.

Michael Michalsky

Als Designer arbeitete Michael Michalsky unter anderem für Adidas oder MCM. Sein eigenes Label "Michalsky" fiel bereits durch Kollektionen mit politischen Aussagen wie "Atomkraft? Nein Danke!" auf.

Bei "Germany´s next Topmodel" war Michalsky ebenfalls als Juror aktiv, er und Hayo kennen sich also - ob das ein Vorteil für die Jagd nach dem Titel als "Local Hero" darstellt, sei dahingestellt. (AZ)