Klarheit: Kein Löwe, sondern "Pflanzenfresser" in Berlin

Hunderte Polizisten haben in der vergangenen Woche einen vermeintlichen Löwen in Berlin und Brandenburg gesucht. Nach einer Laboranalyse herrscht nun Gewissheit.

Mehr als einen Tag lang hielt ein vermeintlicher entlaufener Löwe Bewohner und Polizei in Berlin und Brandenburg in Atem. Am Freitagmittag gab die Polizei dann Entwarnung: Bei der vermeintlichen Raubkatze soll es sich wohl doch um ein Wildschwein gehandelt haben. Am Montag wurden erste Spurenanalysen ausgewertet, die nun offiziell für Gewissheit sorgen: In den Wäldern bei Berlin war keine Löwin unterwegs, sondern ein Pflanzenfresser. Das habe die Laboranalyse einer Kot-Probe ergeben, teilte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit.

Die Auswertung einer weiteren Probe werde noch am Nachmittag erwartet. Neben der Kotprobe werde auch eine Haarprobe des gesichteten Tiers zur Zeit analysiert. Das Haar, bei dem allerdings die Haarwurzel fehle, werde am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Leipzig mit einem Löwenhaar verglichen, erklärte die Sprecheirn.

Spur ausgewertet: Vermeintlicher Löwe aus Berlin ist ein Pflanzenfresser

Die Polizei hatte die Suche in der Nacht auf Donnerstag nach einer Sichtung und dem Video eines Zeugen begonnen. Nach erster Einschätzung der Beamten war auf der Aufnahme eine Löwin zu sehen. Die Polizei suchte mit mehr als hundert Beamten, mit Hubschraubern, Wärmebildkameras und Fährtenhunden nach dem Raubtier. Während des 30-stündigen Einsatzes konnten jedoch keine gesicherten Beobachtungen gemacht werden. Es konnte auch kein Besitzer des vermeintlichen Löwen ausgemacht werden. Zunächst hieß es, das Tier könnte aus dem Zirkus ausgebrochen sein. Doch in der Region würden kein Zoo, Tierpark, Zirkus und auch keine Tierschutzeinrichtung ein Tier vermissen, so die Polizei.

Am Freitagmittag wurde der Einsatz dann abgebrochen, nachdem Experten nach Analysen der Bilder erklärt hatten, dass es sich höchstwahrscheinlich nicht um eine Löwin, sondern um ein Wildschwein gehandelt habe. Nach Angaben des Bürgermeisters Michael Grubert (SPD) und der Polizei fanden sich keine Hinweise auf eine Löwin. Die Behörden sahen keine akute Gefahr mehr und hoben eine Warnung auf.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Brandenburgs Innenminister verteidigt Löwensuche

Trotz der hohen Kosten hatte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) den Großeinsatz. "Die Sicherheit der Bevölkerung hat oberste Priorität", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Nach den ersten Hinweisen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass wir es mit einem Raubtier zu tun haben – und es wäre auch nicht das erste gefährliche Tier gewesen, das in unserer Region ausgerissen ist." Die Maßnahmen seien daher "absolut angemessen" gewesen. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch