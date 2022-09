"Löwenmarsch" 2022: Termine, Teilnehmer, Strecke

Zum vierten Mal findet 2022 der "Löwenmarsch" statt. Hier erfahren Sie alles rund um Termine, Teilnehmer und die Strecke der Spendenwanderung.

Seit einigen Jahren findet im Sommer der "Löwenmarsch" statt. Bei diesem wird von den Teilnehmern eine Strecke von bis zu 100 Kilometern gelaufen. Ziel ist jedoch, weder die eigene persönliche Fitness unter Beweis zu stellen, noch die wunderschöne bayerische Landschaft zu genießen. Stattdessen soll auf diese Weise Geld für Hilfsprojekte in Afrika gesammelt werden.

Auch dieses Jahr startet der Löwenmarsch wieder auf Schloss Kaltenberg und führt die Teilnehmer durch weite Teile Bayerns. Bei uns erfahren Sie alles rund um die zu laufende Strecke, die Termine und die Teilnehmer des "Löwenmarsches".

Der "Löwenmarsch" 2022: Termin der Wanderung

Auch dieses Mal findet der "Löwenmarsch" wieder gegen Ende des Sommers statt. Losgelaufen wird heute am 3. September um 14.00 Uhr in der Arena im Kaltenberger Schloss. Anschließend laufen die Teilnehmer bis zu 24 Stunden lang, um am 4. September das 100 Kilometer entfernte Ziel zu erreichen. Die Wanderung endet offiziell genau einen Tag, nachdem die Teilnehmer losgelaufen sind.

Die Teilnehmer beim "Löwenmarsch" 2022

Ein jeder kann an der Spendenaktion teilnehmen. In den vergangenen Jahren haben sich stets mehrere hundert Menschen gefunden, die bereit waren, die Wanderung für den guten Zweck auf sich zu nehmen. Organisiert wird diese jedes Jahr von Prinz Ludwig von Bayern. Dieser läuft auch 2022 die Strecke wieder mit, insgesamt jetzt schon zum vierten Mal.

Im letzten Jahr konnten 650 Menschen für das Spendenprojekt gewonnen werden. Dabei kam am Ende eine Spendensumme von beachtlichen 150.000 Euro zusammen. Auch dieses Jahr wird wieder mit vielen motivierten und wanderfreudigen Teilnehmern gerechnet. Bereits Mitte August war die Zahl der Anmeldungen bereits höher als die 650 Teilnehmer, die beim letzten Mal mit dabei waren.

Solange Sie gesund und fit sind, können Sie sich für den "Löwenmarsch" anmelden. Dabei muss es nicht unbedingt die doch beachtliche Strecke von 100 Kilometern sein. Auch eine Anmeldung für eine der Teilstrecken ist möglich. Angemeldet werden kann sich auf der Homepage des "Löwenmarsches".

"Löwenmarsch" 2022: Das ist die Strecke der Spendenwanderung

Die große Wanderroute startet im Schloss Kaltenberg und geht dann über 100 Kilometer durch Bayern bis nach Hohenschwangau. Dort endet der "Löwenmarsch" wiederum in einem Schloss, dem von Hohenschwangau, mit einem guten Blick auf Neuschwanstein. Die Teilnehmer haben jedoch auch die Möglichkeit, nur Teile der Strecke zu laufen. Alle 10 bis 20 Kilometer steht ein Rastplatz für die Teilnehmer bereit. Wir haben Ihnen hier eine Liste mit den einzelnen Streckenabschnitten, die gelaufen werden können, zusammengestellt:

Abschnitt 1:

Start: Schloss Kaltenberg

Nächster Halt: St. Ottilien

Strecke: 6 Kilometer

Abschnitt 2:

Start: St. Ottilien

Nächster Halt: Utting

Strecke: 11 Kilometer

Abschnitt 3:

Start: Utting

Nächster Halt: Dießen

Strecke: 10 Kilometer

Öffnungszeiten : 17.00 - 19.00 Uhr

Abschnitt 4:

Start: Dießen

Nächster Halt: Kloster Wessobrunn

Strecke: 13 Kilometer

Öffnungszeiten : 19.00 - 21.00 Uhr

Abschnitt 5:

Start: Kloster Wessobrunn

Nächster Halt: Märchenwald Schongau

Strecke: 16 Kilometer

Öffnungszeiten : 21.30 - 0.30 Uhr

Abschnitt 6:

Start: Märchenwald Schongau

Nächster Halt: Wieskirche

Öffnungszeiten : 23.00 - 5.30 Uhr

Abschnitt 7:

Start: Wieskirche

Nächster Halt: Maibaum Bayerniederhofen

Strecke: 13 Kilometer

Öffnungszeiten : 5.00 - 10.00 Uhr

Abschnitt 8:

Start: Maibaum Bayerniederhofen

Nächster Halt: Schloss Hohenschwangau

Strecke: 13 Kilometer

Öffnungszeiten : 7.00 - 12.00 Uhr

