Ostbevern

vor 16 Min.

Bauarbeiter finden gefesseltes Mädchen in Wald in NRW

In Ostbevern wurde eine 13-Jährige in einem Wald gefunden.

Bauarbeiter haben am Dienstagmorgen ein Mädchen in einem Wald in Ostbevern gefunden. Die 13-Jährige war an einen Baum gefesselt.

Von Svenja Moller