Kriegsbombe in Magdeburg entdeckt - Evakuierung läuft

In Magdeburg wurde eine Weltkriegsbombe entdeckt. Diese wird entschärft. Aus Sicherheitsgründen müssen Dutzende Anwohner ihre Wohnungen verlassen.

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwoch (28. September) in Magdeburg gefunden worden. Betroffen ist der Stadtteil Rothensee. Wie der MDR unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtet, wurde der Sprengkörper bei Sondierungsarbeiten in der Nähe des August-Bebel-Damms entdeckt.

Es handele sich um einen 50 Kilogramm schweren Sprengsatz. Um diesen entschärfen zu können, wird das Fundgebiet im Radius von 500 Metern abgesperrt. Die angrenzenden Gebäude werden evakuiert, Zugangsstraßen vorübergehend gesperrt.

Dies betreffe 160 Anwohner, die gebeten worden seien, ihre Wohnungen bis 14.30 Uhr eigenständig zu verlassen. Obendrein verkehren die Bahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe in Richtung Barleber See ab 13 Uhr nur noch bis zur Pettenkofer Straße. Es sei nicht möglich, für diesen Zeitraum einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

