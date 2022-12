"maischberger": Das sind die Gäste und Themen der aktuellen Sendung

In der Talkshow "maischberger" ist heute am 7. Dezember 2022 unter anderem Innenministerin Nancy Faeser dabei. Hier stellen wir die Gäste und Themen vor.

Sandra Maischberger empfängt in ihrer Talkshow heute am 7. Dezember 2022 wieder bekannte Gäste, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Unter anderem gibt es ein Gespräch mit Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Dabei geht es um die Reform der Ampel-Regierung bei der Migrationspolitik. Hilft die wirklich gegen Fachkräftemangel? Oder fördert sie eher illegale Einwanderung?

Weitere Gäste bei "maischberger" heute sind der Polarexperte Arved Fuchs und der Biologe Johannes Vogel, der Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums ist. Sandra Maischberger spricht mit ihnen über die Themen Klimawandel und Artensterben. Wie können Arten geschützt und eine Klimakatastrophe verhindert werden?

Außerdem dabei sind Tina Hassel als Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Hannah Bethke als Politikredakteurin von Zeit Online und Moderator Micky Beisenherz. Sie diskutieren und kommentieren aktuelle Themen.

"maischberger": Gäste heute am 7. Dezember 2022

Hier noch einmal die "maischberger"-Gäste der heutigen Ausgabe im Überblick:

Nancy Faeser ( SPD ): Bundesinnenministerin

( ): Bundesinnenministerin Johannes Vogel : Biologe und Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums

: Biologe und Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums Arved Fuchs : Polarexperte und Autor

: Polarexperte und Autor Tina Hassel : Leiterin des ARD -Hauptstadtstudios

: Leiterin des -Hauptstadtstudios Hannah Bethke : Politikredakteurin von Zeit Online

Micky Beisenherz : Moderator und Kolumnist

Die Talkshow "maischberger" live im TV und Stream

Die Talkshow "maischberger" läuft seit 2003 in der ARD und trug zwischenzeitlich die Namen "maischberger. die woche" oder "Menschen bei Maischberger". Wer die Sendung im Fernsehen sehen möchte, muss um normalerweise 22.50 Uhr nur das Erste anschalten.

"maischberger" läuft aber auch im Live-Stream der ARD, den es auf der offiziellen Seite gibt. Seit Mai 2022 ist die Sendung nicht nur mittwochs, sondern auch dienstags zu sehen.

Wiederholung von "maischberger" in der Mediathek

Sie haben "maischberger" am 7. Dezember 2022 verpasst? Sie können ganze Folgen als Wiederholung problemlos nachholen. Die Wiederholungen gibt es in der Mediathek der ARD.

Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger ist eine deutsche Journalistin, Fernsehmoderatorin, Produzentin und Autorin. Geboren wurde sie am 25. August 1966 in München. Nach dem Abitur begann sie ein Studium der Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München - brach das aber schon nach drei Tagen ab.

Stattdessen konzentrierte sie sich auf die Arbeit fürs Radio bei Bayern 2. Im Alter von 21 Jahren wechselte sie zum Fernsehen - nämlich zu Tele 5. Später übernahm sie die Sendung "Maischberger" auf n-tv. Seit 2003 hat sie ihre eigene Talkshow in der ARD. (sge)